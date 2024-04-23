「樓市大好友」林奮強2860萬沽擎天半島三房 半年三度賣樓 帳面累賺半億｜名人沽貨

樓市全面撤辣後，不少知名人士相繼沽貨套現，其中有「樓市大好友」之稱的行政會議前成員林奮強，新近以2,860萬元沽售九龍站擎天半島三房單位，而據資料指，他在過去半年間，已先後沽售西九龍一帶3個豪宅單位，合計套現超過8,600萬元，帳面勁賺逾半億元。

據資料指，上述林奮強最新沽售的擎天半島單位為2座極高層D室，實用面積1,091方呎，屬套三房間隔，景觀望上環至西環一帶海景，於上月以2,860萬元易手，平均實用呎價26,214元。據悉，該單位於2006年以公司名義買入，當時買入價為1,030萬元，持貨18年，帳面大賺1,830萬元或升值逾1.7倍。

沽維港灣頂層複式戶 賺一倍走 事實上，連同上述成交，林奮強在過去半年間，已先後3次沽貨，每次均大有斬獲，當中包括去年10月份，他以3,630萬沽出奧運站維港灣9座頂層複式單位，該單位實用面積1,590方呎，屬三房雙套戶間隔，平均呎價22,830元，屬當時逆市下屋苑之新高價。而該單位是林奮強於2008年以1,800萬元買入，持貨16年轉手，帳面升值1,830萬元或升幅約一倍。