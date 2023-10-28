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地產
2023-10-28 12:00:00

「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

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「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

《施政報告》為樓市「減辣」，買家入市信心明顯提升，帶動二手交投回升。中原地產元朗大棠路分行高級資深分區營業經理車子毅表示，元朗溱柏7座低層B室，實用面積約460方呎，一房連儲物房間隔。原叫價470萬元，議價5萬元，即獲上車客拍板以465萬元承接，呎價約10,109元。

據了解，單位裝修企理，開則實用，日前有上車客多次翻睇後覺得合意，隨著《施政報告》落實減辣，買家入市信心即時提升，亦預計樓市氣氛將會好轉，故迅速洽購上述心水單位。原業主於2016年以420萬元買入單位，持貨約7年止賺離場，帳面獲利45萬元，單位期內升值約11%

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「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

元朗溱柏一房獲上車客以465萬元承接。(資料圖片)

美孚新邨兩房呎售9105

中原地產西九龍美孚6期分行副區域營業經理霍劍亮稱，藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨本月迄今暫錄17宗成交，追平上月全月交投量，成交平穩，平均實用呎價最新報10,437元。

霍劍亮指，美孚新邨2期吉利徑1號中層C室，實用面積約637方呎，兩房間隔，望向南內園景。最初開價680萬元，《施政報告》出爐後，以580萬元易手，累減100萬元或約14.7%，呎價僅約9,105元。據悉，新買家為外區上車客，議價後感吸引即決定入市自用。原業主於19997月僅以200萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面賺380萬元，單位期內升值1.9倍。

「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨本月迄今暫錄17宗成交，追平上月全月交投量，成交平穩，平均實用呎價最新報10,437元。(資料圖片)

換樓客斥838萬購映灣園三房套

中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋說，東涌區於《施政報告》後新增2宗成交，包括映灣園1座高層G室，實用面積約809方呎，三房套房連儲物房間隔，享山景。原開價880萬元，有本地換樓客睇樓一段時間終遇到上述心水盤，見業主提供吸引議價空間，加上政府落實「減辣」，對後市信心回升，火速落實以838萬元承接，累減42萬元或約4.8%，呎價約10,358元。

原業主於200111月以259萬元一手買入單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利579萬元，單位期內升值約2.2倍。

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「減辣」增強入市信心 上車客議價5萬買元朗一房 藍籌屋苑連錄交投｜二手市況

東涌區於《施政報告》後新增2宗成交，包括映灣園三房套獲換樓客斥838萬購入。(資料圖片)

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