「磁帶大王」陳秉志放售柯達大廈1期全幢 市值約10億 較4年前低三成｜商廈市況

資深投資者、有「磁帶大王」稱號的陳秉志近年積極沽貨，最新委託世邦魏理仕為獨家代理，以公開招標形式出售北角渣華道321號(前稱: 柯達大廈1期)全幢，市值料約10億元，呎價約6,500元，截標日期為今年12月5日(星期四)中午12時正。

該物業位於渣華道321號，北角渣華道及健康東街交界，距離鰂魚涌港鐵站約5分鐘步程，鄰近甲級商廈包括英皇道633號、英皇道625號及 K11 Atelier King's Road。物業於1985年落成，樓高13層，現有地積比率面積約153,985方呎，地庫車庫提供27個車位，特定樓層樓底約6.8米高，設有獨立出入口、大堂及停車場。買家購入全幢即可享大廈命名權及設置大型廣告牌，非常適合醫療機構、教育機構、宗教團體、政府機構、後勤部門等用家。