置業考慮 – 自住投資大不同

港人愛買磚頭，因根據過往經驗，買樓除可自住外，亦是一種投資工具，既可短炒，亦可用作中長線投資賺取租金回報。在選購單位時，兩者要考慮的側重點會有很大分別。

自住選宅 配合家人需要

若要揀選的是自住物業時，買家要考慮的因素除了價錢外，主要環繞一家人的需要為主。首先，準買家宜計清楚條數，如供樓支出比租樓更低，而你本身已有足夠「比首期」的資金，加上每月的供樓開支並不會對家庭構成壓力，那當然首選買樓。相反如每月租金支出遠比供樓低，那建議可暫時將置業計劃延後，以待市況逆轉時再置業。

如「計數」的結果顯示「供樓平過租」，置業者便要因應買樓的預算和同住家人的情況，去考慮選擇甚麼單位。

1． 因應同住人數揀選戶型和則型：單身人士置業可以選擇開放式或1房單位。2人家庭可能已需要選擇2房單位，而普通4人或以上家庭，則要考慮在能力範圍內選2房或以上單位。

2． 自住物業考慮舒適和配套，多選新盤或半新盤，最好是有商場會所等設施，附近亦有齊學校、醫院及街市等，甚至連寵物診所及寵物公園等亦在考慮之列，日常生活更方便。

3． 會考慮家人外出工作和上學的交通時間，或是否連車位等。

投資者以成本主導

如單位是用作投資，雖然同樣會考慮配套和環境，但這些都變成次要考慮因素。買家主要需考慮回報問題，以往不少投資者會人棄我取在跌市執平貨，甚至選擇價錢較低的「銀主盤」以降低成本；亦可能會選擇一些內櫳質素欠佳，如樓齡偏大及裝修殘舊的單位，進行簡單翻新後再放售，以圖賺取物業升值回報。

預計利潤 先扣除雜費成本

由於投資物業者多不是首次置業買家，本身已持有其他物業，故需要繳付印花稅率較高，劃一為樓價15%的從價印花稅，變相增加了成本。此外，投資者還要考慮按揭問題，因為用作投資的物業，最多只可做樓價五成按揭，如投資者在香港擁有其他物業，按揭成數會再下調一成，而且於壓力測試亦會更嚴格。

此外，投資者由購入單位至成功轉手期間，還要負責差餉、地租、管理費和供樓利息等開支，都需要計算到成本內，加上買賣所涉及的代理佣金及律師費等，扣除以上所有成本後，如賣出單位仍有利潤，才是投資的回報。當然，在等待物業升值期間，投資者亦可同時將單位出租以賺取租金回報。

預算租金回報 決定是否投資

如投資者主要將單位用作長線收租，則可先向地產代理了解區內的租賃市場及計算單位的預期租金回報率，再決定是否購入單位。租金回報一般以1年租金 除以買入價來計，計算時宜先扣除所有雜費，如差餉、地租和管理費等，還要計算代理佣金、釐印費，並要將租金按金等所有雜項支出都扣除，以淨租金收益來計算回報率。投資者亦可將預算回報，與其他投資項目的回報作對比。

另外，業主如成功租出單位，要記得將租約打釐印，同時亦要於指定限期內（一個月內），向差餉物業估價署遞交《新租出或重訂協議通知書》，以便租約可獲法律保障。萬一遇上租霸亦有權採取相應法律行動追討租金，否則法院可以不受理。