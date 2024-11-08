「鄧麗君故居」放售 赤柱佳美道18號上載樓書 市值近6億

樓市交投氣氛改善，市場上大手成交增多，有豪宅項目部署推售。早前委託測量師行出售的赤柱佳美道18號獨立屋昨上載售樓說明書，實用面積7,295方呎，連地庫共有4層，設有私人游泳池。物業前身為鄧麗君故居，其後被轉售及拆卸重建，於2020年落成，市值約5.9億元。
據樓書顯示，項目為1座洋房，備有升降機，附設2,453方呎花園、1,629方呎天台、381方呎庭院等。洋房連同地庫樓高4層，地下層為客飯廳，1樓及2樓各設3間套房。另樓書列明物業附近有斜坡或護土牆，買家須自費維修，且需自費保養及維修電纜槽、排水渠、水管及維修用樓梯。
資料顯示，佳美道18號前身為歌后鄧麗君的故居，於1988年以700萬元購入後，至2004年由賭王前女婿、何超鳳前夫何志堅及相關人士以3,180萬元購入後拆卸重建。業主上月委託韋堅信測量師行將物業推出市場放售，市值約5.9億元，呎價約8萬元。
太子道西233號擬率先招標出售8伙
新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓豪宅項目日前命名為「太子道西233號」，並經已上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，項目將以招標形式率先出售4伙特色戶及4伙四房分層單位。新地代理副總經理唐錦江稱，項目最快下周中開放現樓及會所予已預約的潛在買家參觀。
「太子道西233號」提供75伙，包括64伙標準單位及11伙特色單位，實用面積375至1,748方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔；主打四房涉34伙。全盤面積最大為頂層19樓連天台及泳池大宅，命名「天池至尊」，面積1,748方呎，連1,215方呎天台，備有長約9米泳池，四房間隔；另18樓A室，實用面積1,748方呎，連262方呎平台。
101 KINGS ROAD最快下周開價
宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」部署本周開放4個示範單位予傳媒參觀，包括連裝修及交樓標準的兩房及三房。執行董事程德韻透露，項目最快下周開價，首批不少於51伙，預計月內開售，首輪不排除推出部分單位招標發售。