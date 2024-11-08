「鄧麗君故居」放售 赤柱佳美道18號上載樓書 市值近6億

樓市交投氣氛改善，市場上大手成交增多，有豪宅項目部署推售。早前委託測量師行出售的赤柱佳美道18號獨立屋昨上載售樓說明書，實用面積7,295方呎，連地庫共有4層，設有私人游泳池。物業前身為鄧麗君故居，其後被轉售及拆卸重建，於2020年落成，市值約5.9億元。

據樓書顯示，項目為1座洋房，備有升降機，附設2,453方呎花園、1,629方呎天台、381方呎庭院等。洋房連同地庫樓高4層，地下層為客飯廳，1樓及2樓各設3間套房。另樓書列明物業附近有斜坡或護土牆，買家須自費維修，且需自費保養及維修電纜槽、排水渠、水管及維修用樓梯。

資料顯示，佳美道18號前身為歌后鄧麗君的故居，於1988年以700萬元購入後，至2004年由賭王前女婿、何超鳳前夫何志堅及相關人士以3,180萬元購入後拆卸重建。業主上月委託韋堅信測量師行將物業推出市場放售，市值約5.9億元，呎價約8萬元。