「長腿女神」Jumbo曾淑雅宣布封盤 擲「5球」買屯門新樓圓上車夢｜多圖

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）上周六(22日) 毫無預兆下於社交平台上載婚紗照，並表示：「感恩遇上你 #人生的新階段 #另一個身份。另一種人生 #幸福的來臨。」該婚照見到一對新人深情對望，甜蜜滿瀉。今日(22日)最新更上載婚紗照分享喜訊。
網民封「行山KOL」
Jumbo曾於2011年獲得中國小姐冠軍，憑高挑身形及甜美樣貌，被封為「長腿女神」。她於2020年加入無綫，主力主持綜藝節目，包括《姊妹淘》、《3日2夜》、《港產旅行團》等節目。近年開始轉型做KOL，尤以瑜珈導師形象為人認識，而她的社交媒體照片大多是行山、瑜珈有關，更獲網民封為「行山KOL」。今年2月她在火炭一個新盤的園林教普拉提班，並在IG上載照片，表示很開心可以見到一大班同學仔，但照片中見到同學仔近乎全男生，令網民忍不住笑謂︰「啲男人都好勤力，視線都好一致」、「男士們都很努力鍛練」、「個個都好專心望住老師」。
曬泳衣照賀新居入伙
Jumbo的健康形象吸引不少品牌注意，工作機會接踵而來，收入增加的她成功儲到一筆錢作為首期，最終於去年擲約500萬元購入屯門新盤單位，一圓上車夢。據市場人士指，Jumbo購入的新盤為毗鄰黃金海岸的「帝御．金灣」，實用面積約350方呎，一房間隔。
對於置業，她的想法可謂相當務實，接受媒體訪問時稱，「自己不介意居住地點與市區離得遠，反而考慮到用同一個價錢，若可用距離換取空間，會毫不猶豫選擇後者。」至於為何選擇「帝御．金灣」，她認為該屋苑樓盤環境配套好，「周邊有沙灘，又有商場日常購物，最重要是有很多山可以慢慢行，一個人住剛剛好」，未知如今會否計劃有變將單位放租？
新居布置簡約舒適
今年初Jumbo新居入伙，不難發現部分IG帖文的背景是在其新居客廳，整體布置簡約舒適；而最近更在屋苑會所泳池大派「福利照」。資料顯示，帝御．金灣由2座住宅大樓組成，提供611伙，實用面積介乎185至1,267方呎，戶型提供開放式至四房，另設特色單位。