「長腿女神」Jumbo曾淑雅宣布封盤 擲「5球」買屯門新樓圓上車夢｜多圖

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）上周六(22日) 毫無預兆下於社交平台上載婚紗照，並表示：「感恩遇上你 #人生的新階段 #另一個身份。另一種人生 #幸福的來臨。」該婚照見到一對新人深情對望，甜蜜滿瀉。今日(22日)最新更上載婚紗照分享喜訊。

網民封「行山 KOL 」

Jumbo曾於2011年獲得中國小姐冠軍，憑高挑身形及甜美樣貌，被封為「長腿女神」。她於2020年加入無綫，主力主持綜藝節目，包括《姊妹淘》、《3日2夜》、《港產旅行團》等節目。近年開始轉型做KOL，尤以瑜珈導師形象為人認識，而她的社交媒體照片大多是行山、瑜珈有關，更獲網民封為「行山KOL」。今年2月她在火炭一個新盤的園林教普拉提班，並在IG上載照片，表示很開心可以見到一大班同學仔，但照片中見到同學仔近乎全男生，令網民忍不住笑謂︰「啲男人都好勤力，視線都好一致」、「男士們都很努力鍛練」、「個個都好專心望住老師」。