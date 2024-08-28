「風之后」李麗珊沽鴨脷洲單幢兩房 13年帳賺140萬 較2年前同類賣平兩球｜名人沽貨

曾獲1996年亞特蘭大奧運會滑浪風帆金牌、有「風之后」稱譽的李麗珊，最新亦加入沽貨大軍，以338萬元沽出一伙鴨脷洲單幢樓兩房高層戶，帳面獲利140萬元。不過，該廈一個同類低層戶，於2022年初成交價為537萬元，即李麗珊的單位造價，較兩年多前低約199萬元，賺幅約37%。

上述成交單位為鴨脷洲大街25至31號年豐大廈高層C室，實用面積277方呎，屬兩房開則，以338萬元成交價計，平均呎價為12,202元。據悉，該物業是李麗珊與同為風帆運動員的丈夫黃德森，於2011年斥約198萬元購入；及至2016年改為李麗珊以個人名義持有。若按成交價計，單位持貨13年至今轉手，帳面升值140萬元，升幅有近71%。

43 年細呎細價單幢樓

鴨脷洲年豐大廈樓齡有43年，全盤有120伙單位，面積一律300方呎以下，介乎268至291方呎不等。物業鄰近港鐵利東站，只需約1分鐘步程，而且周邊有不少民生商舖，日常生活採買方便。翻查資料，年豐大廈低層F室兩房戶，實用面積284方呎，於2022年2月以537萬元沽出，平均呎價18,908元，即李麗珊新近沽出的單位售價，較兩年多前賣平199萬元。