「1字頭」做私樓業主！元朗兩房連天台呎售不足六千 原業主帳輸兩成半走(多圖)｜二手蝕讓

二手樓價持續下行，有新界私樓兩房以「1字頭」成交！利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，元朗幸福樓4期高層A1室，實用面積約308方呎，連291方呎天台，兩房間隔，外望開揚市景，以178萬元沽出，呎價失守6,000元水平，僅約5,779元，屬該盤10年以來新低。
原業主9月「蝕讓價」放售單位
據悉，原業主於9月開價230萬元「蝕讓價」放售單位，最終獲外區客洽購，累減52萬元約22.6%成交。朱子華透露，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得心儀單位，睇樓後認為單位間隔實用，且鄰近港鐵朗屏站，出行方便，睇樓一次即與業主洽商議價買入單位。
據悉，原業主於2019年以約238萬元買入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損60萬元，單位期內貶值約25.2%。
⇊元朗幸福樓4期高層A1室直擊⇊
去年3宗成交 2宗「見紅」
資料顯示，幸福樓於2023年共錄得3宗二手成交，當中2宗屬蝕讓買賣，損手幅度為16%及25%。3宗成交價介乎150萬至280萬元，成交呎價由7,619元至9,428元，上述最新成交呎價較近期市價低出24%至38%。朱子華補充，該屋苑現有約1個放盤，最低入場費由280萬元起。
幸福樓位於元朗市中心屏會街19號，1975年8月入伙，樓齡超過48年，共有4座，提供310個單位。