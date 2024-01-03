「1字頭」做私樓業主！元朗兩房連天台呎售不足六千 原業主帳輸兩成半走(多圖)｜二手蝕讓

二手樓價持續下行，有新界私樓兩房以「1字頭」成交！利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，元朗幸福樓4期高層A1室，實用面積約308方呎，連291方呎天台，兩房間隔，外望開揚市景，以178萬元沽出，呎價失守6,000元水平，僅約5,779元，屬該盤10年以來新低。

原業主 9 月「蝕讓價」放售單位

據悉，原業主於9月開價230萬元「蝕讓價」放售單位，最終獲外區客洽購，累減52萬元約22.6%成交。朱子華透露，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得心儀單位，睇樓後認為單位間隔實用，且鄰近港鐵朗屏站，出行方便，睇樓一次即與業主洽商議價買入單位。