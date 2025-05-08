「1球有找」買公屋！屯門山景邨實呎2170元 6年樓價仍升值1.3倍｜二手市況

陳志偉透露，新買家為綠表客，經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即聯絡代理安排睇樓。客人認為單位間隔合適，屋苑位置優越，鄰近巴士站及輕鐵站，且屋邨商場翻新後商舖種類增加，生活配套更齊全，遂積極向業主洽購，並以63.8萬元(未補地價)成交，呎價約2,170元。據悉，原業主於2019年以約27.91萬元(未補地價)買入單位，持貨約6年，單位帳面升值約35.89萬元或近1.3倍。

樓市前景仍然未明下，不足百萬元的未補地價公屋獲買家追捧入手。利嘉閣地產屯門-珀御分行高級經理陳志偉稱，屯門山景邨9座高層C7室，實用面積約294方呎，開放式間隔，望樓景。

長沙灣李鄭屋邨呎價見近 3 年新低

中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，長沙灣李鄭屋邨錄得本月第2宗買賣，單位為3座中層10室，實用面積約277方呎，開放式間隔。單位坐向西北方，雖然無裝修，但享球場景。據了解，單位最初叫價100萬元，未補地價下最後以95萬元沽出，呎價約3,430元，呎價創屋苑未補地價交投近3年新低。

任展雄指，新買家為同區客，睇樓後感屋苑交通完善，出入方便，供樓比租樓更划算，議價5萬元即決定承接作新居。原業主於2017年以41.38萬元購入單位，當時單位亦未補地價，持貨近8年，單位期內升值53.62萬元或約1.3倍。