熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-25 18:30:00

「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

分享：
「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

新一份《施政報告》今日(25)出爐，樓市「減辣」措施正式落實，有部分買家趕在《施政報告》公布前偷步入市，當中新界區的「3字頭」放盤連錄承接。

青衣青華苑連錄2宗成交

中原地產青衣城第三分行C組分行經理曾偉旗指，青衣區在過去三日周末及重陽節假期錄得3宗成交，新近促成青華苑B座低層13室，實用面積約351方呎，向東南及享山景，原則屬一房間隔，自由市場叫價360萬元，經買家議價後，減價42萬元或約11.7%，至318萬元沽出，呎價約9,060元。

曾偉旗透露，買家為西九龍換樓家庭，心儀青華苑單位闊落實用，上址裝修企理，樓價吸引，預計施政報告減辣及樓價將會回升，加上早前已獲銀行預批按揭，故趁報告出台前加快入市。原業主於20113148萬元自由市場買入單位，持貨12年沽出，現轉手帳面獲利170萬元，單位期內升值約1.1倍。

低層兩房呎售8350

青華苑另一宗成交為B座低層7室，中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃淑賢稱，單位實用面積約394方呎，兩房間隔，附全新裝修。最初開價368萬元，議價後獲首置客以329萬元承接，減價39萬元或約10.6%，呎價約8,350元。

「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

青衣青華苑連錄2宗成交。(資料圖片)

Ad Block

沙田翠麗花園兩房造價重返8年前

中原地產河畔花園分行經理曾展鵬指，沙田及大圍區本月迄今暫錄約52宗二手成交，較上月同期大增超過六成。沙田翠麗花園剛錄本月首宗成交，屋苑B座低層04室，實用面積約305方呎，兩房間隔。去年10月放盤時叫價約420萬元，日前議價後以350萬元易手，累減70萬元或約16.7%，造價時光倒流至約2015年水平；呎價約11,475元。

曾展鵬續指，新買家為年輕上車客，見單位間隔合用，加上業主提供較大議價空間，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主早於1986年以28萬元入市，持貨長達37年，是次沽出單位帳面獲利約322萬元，單位期內大幅升值11.5倍。

天水圍屏欣苑一房減價10萬即沽

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍本月迄今累錄43宗二手買賣，較上月同期多約20%。屏欣苑A座低層9室，實用面積約383方呎，一房間隔，居二市場叫價368萬元，最後減價10萬元，獲上車客以358萬元購入，呎價約9,347元。原業主於201811月以190.5萬元未補地價買入單位，現轉手帳面獲利167.5萬元，單位5年間升值約88%

「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

天水圍本月迄今累錄43宗二手買賣，較上月同期多約20%，屏欣苑一房減價10萬元即沽出。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受