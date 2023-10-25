「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

新一份《施政報告》今日(25日)出爐，樓市「減辣」措施正式落實，有部分買家趕在《施政報告》公布前偷步入市，當中新界區的「3字頭」放盤連錄承接。

青衣青華苑連錄 2 宗成交

中原地產青衣城第三分行C組分行經理曾偉旗指，青衣區在過去三日周末及重陽節假期錄得3宗成交，新近促成青華苑B座低層13室，實用面積約351方呎，向東南及享山景，原則屬一房間隔，自由市場叫價360萬元，經買家議價後，減價42萬元或約11.7%，至318萬元沽出，呎價約9,060元。

曾偉旗透露，買家為西九龍換樓家庭，心儀青華苑單位闊落實用，上址裝修企理，樓價吸引，預計施政報告減辣及樓價將會回升，加上早前已獲銀行預批按揭，故趁報告出台前加快入市。原業主於2011年3月148萬元自由市場買入單位，持貨12年沽出，現轉手帳面獲利170萬元，單位期內升值約1.1倍。

低層兩房呎售 8350 元

青華苑另一宗成交為B座低層7室，中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃淑賢稱，單位實用面積約394方呎，兩房間隔，附全新裝修。最初開價368萬元，議價後獲首置客以329萬元承接，減價39萬元或約10.6%，呎價約8,350元。