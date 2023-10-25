「3字頭」新界樓交投暢旺！上車客施政報告前紛偷步入市

新一份《施政報告》今日(25日)出爐，樓市「減辣」措施正式落實，有部分買家趕在《施政報告》公布前偷步入市，當中新界區的「3字頭」放盤連錄承接。
青衣青華苑連錄2宗成交
中原地產青衣城第三分行C組分行經理曾偉旗指，青衣區在過去三日周末及重陽節假期錄得3宗成交，新近促成青華苑B座低層13室，實用面積約351方呎，向東南及享山景，原則屬一房間隔，自由市場叫價360萬元，經買家議價後，減價42萬元或約11.7%，至318萬元沽出，呎價約9,060元。
曾偉旗透露，買家為西九龍換樓家庭，心儀青華苑單位闊落實用，上址裝修企理，樓價吸引，預計施政報告減辣及樓價將會回升，加上早前已獲銀行預批按揭，故趁報告出台前加快入市。原業主於2011年3月148萬元自由市場買入單位，持貨12年沽出，現轉手帳面獲利170萬元，單位期內升值約1.1倍。
低層兩房呎售8350元
青華苑另一宗成交為B座低層7室，中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃淑賢稱，單位實用面積約394方呎，兩房間隔，附全新裝修。最初開價368萬元，議價後獲首置客以329萬元承接，減價39萬元或約10.6%，呎價約8,350元。
沙田翠麗花園兩房造價重返8年前
中原地產河畔花園分行經理曾展鵬指，沙田及大圍區本月迄今暫錄約52宗二手成交，較上月同期大增超過六成。沙田翠麗花園剛錄本月首宗成交，屋苑B座低層04室，實用面積約305方呎，兩房間隔。去年10月放盤時叫價約420萬元，日前議價後以350萬元易手，累減70萬元或約16.7%，造價時光倒流至約2015年水平；呎價約11,475元。
曾展鵬續指，新買家為年輕上車客，見單位間隔合用，加上業主提供較大議價空間，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主早於1986年以28萬元入市，持貨長達37年，是次沽出單位帳面獲利約322萬元，單位期內大幅升值11.5倍。
天水圍屏欣苑一房減價10萬即沽
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍本月迄今累錄43宗二手買賣，較上月同期多約20%。屏欣苑A座低層9室，實用面積約383方呎，一房間隔，居二市場叫價368萬元，最後減價10萬元，獲上車客以358萬元購入，呎價約9,347元。原業主於2018年11月以190.5萬元未補地價買入單位，現轉手帳面獲利167.5萬元，單位5年間升值約88%。