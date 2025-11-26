「3字頭」買新界私樓兩房！同區客趁樓市見底回升 棄租再上車｜二手樓成交

減息帶動下，近期整體交投暢旺，新界細價私樓更樓頻錄買賣個案。其中大埔八號花園兩房獲同區客租轉買，另大圍金獅花園兩房吸引外區投資客購入收租。
八號花園兩房呎售9550元
中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，八號花園最新錄得2座低層G室成交，單位實用面積約333方呎，兩房間隔。單位早前叫價約330萬元放售，議價後以318萬元沽出，呎價約9,550元。
據了解，新買家為區內客，早前賣出原有物業轉為租樓，近期見樓市開始見底回升，決定重新入市「上車」，見屋苑價錢合預算，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主早於1997年以152萬元購入單位，持貨約28年，現轉售帳面獲利166萬元，單位期內升值近1.1倍。
資料顯示，八號花園位於大埔市中心安慈路2號，1984年入伙，共有4座，提供527個單位。
金獅花園兩房料享逾4厘回報
中原地產大圍豪宅柏傲莊第一分行分區營業經理莊鈞雄指，大圍區本月暫錄約42宗買賣，其中金獅花園佔約5宗成交。分行最新錄得2期B座中層06室成交，單位實用面積約336方呎，兩房間隔，議價後以390萬元易手，呎價約11,607元。
據了解，新買家為外區投資者，見屋苑交通方便，加上單位價錢合理，即承接單位收租，單位市值月租約1.35萬元水平，買家料可享逾4厘租金回報。至於原業主在2011年以約203萬元購入上址，持貨約14年，是次易手帳面賺187萬元，單位期內升值約92.1%。
資料顯示，金獅花園位於大圍翠田街5-7號，1986年入伙，分為2期共有13座，提供2,768個單位。