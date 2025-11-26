「3字頭」買新界私樓兩房！同區客趁樓市見底回升 棄租再上車｜二手樓成交

減息帶動下，近期整體交投暢旺，新界細價私樓更樓頻錄買賣個案。其中大埔八號花園兩房獲同區客租轉買，另大圍金獅花園兩房吸引外區投資客購入收租。

八號花園兩房呎售 9550 元

中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，八號花園最新錄得2座低層G室成交，單位實用面積約333方呎，兩房間隔。單位早前叫價約330萬元放售，議價後以318萬元沽出，呎價約9,550元。

據了解，新買家為區內客，早前賣出原有物業轉為租樓，近期見樓市開始見底回升，決定重新入市「上車」，見屋苑價錢合預算，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主早於1997年以152萬元購入單位，持貨約28年，現轉售帳面獲利166萬元，單位期內升值近1.1倍。