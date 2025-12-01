「3球有找」買居屋！投資客Full Pay入手兩房 料享4厘回報｜二手成交

樓市氣氛正面，居二買家四出睇樓入市，帶動居屋交投暢旺，當中頻錄樓價「3球有找」成交個案。 區內客 Full Pay 買新圍苑收租 祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋新圍苑四周環境恬靜，周邊的社區配套齊全，加上良景廣場及街市近在咫尺，能滿足住戶日常生活所需。分行日前錄得一宗新圍苑買賣個案，單位為A座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔。 據了解，新買家為區內客，考慮到該屋苑周邊配套完善，而且單位樓價屬400萬元以下，只需繳付100元的印花稅，入市門檻較低，加上睇好香港租賃市場前景，遂便決定「Full pay」(一筆過付清樓價)形式267萬元(自由市場價)購入上址作投資用途，呎價約6,658元。

黃文樂指，該單位現時市值租金約為9,000元，買家料享租金回報率約4厘。原業主於2013年以約223萬元(自由市場價)購入，持貨約12年，現轉售帳面獲利約44萬元或19.7%。

白居二睇中兆麟苑性價比高 祥益地產區域董事黃慶德稱，日前錄得屯門居屋兆麟苑D座高層6室成交，單位實用面積約401方呎，兩房間隔，獲區內客垂青。 據了解，該買家為白居二中籤者，認為單位價格吸引，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑鄰近市中心，生活配套完善，有感單位性價比高，遂便決定以250萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，呎價約6,234元。

馬鞍山錦暉苑一房居二價 225 萬沽 世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，該行新近錄得馬鞍山錦暉苑成交，單位為低層09室，實用面積約283方呎，一房間隔，坐向西南望遠景。原叫價230元，最後以225萬元(居二市價價)沽出，呎價約7,951元。 據悉，原業主於2020年以170萬元一手購入上址，持貨約5年，現轉售帳面獲利55萬元或約32.4%。