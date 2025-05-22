「3球」入手私樓兩房 上車客獲父母資助首期｜二手市況

今年《財政預算案》將400萬元以下物業的從價印花稅由原本6萬元大幅降至100元，令細價物業交投升溫，加上近期有不少樓市利好因素出現，刺激用家加快入市步伐，二手市場錄得不少「3球」新界私樓兩房成交個案。 屯門寶怡花園呎售 7663 元 祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園日前錄得一宗區內首置客的買賣個案，單位為2座低層B室，實用面積約415方呎，兩房兩廳間隔。 據了解，買家鍾情上述屋苑周邊配套應有盡有，加上單位企理及實用，以及原業主有輕微議幅。新買家為了尋找心水筍盤，一直物色多個樓盤，有感上址各方面符合心水，而且獲父母資助首期，遂便決定以318萬元購入上址自住，呎價約7,663元。 黃文樂稱，原業主於2013年以約255萬元購入單位，持貨約12年，是次轉手帳面獲利約63萬元，單位期內升值約24.7%。

屯門大興花園 350 萬蝕沽 祥益地產區域董事袁思賢指，屯門大興花園第1期環境清幽，交通方便，因此吸引不少客人前來置業。最新錄得1期3座高層G室成交，實用面積約394方呎，兩房兩廳間隔。 袁思賢透露，新買家為區內首置客，鍾情屋苑毗近屯門鐵路站，交通方便，而且單位內籠附企理裝修，加上議價後，原業主即時減價10萬元，新買家考慮到上址鄰近家人住所，方便日後互相照應，遂便決定以350萬元「即睇即買」上址作自住之用，呎價約8,883元，屬市價成交。至於原業主在2022年以約368萬購入上址，持貨約3年，是次轉手帳面蝕約18萬元，單位期內貶值約4.9%。

沙田偉華中心 20 年升值 1.8 倍 利嘉閣地產沙田-偉華中心分行聯席董事李偉佳稱，沙田偉華中心1座中層D室，實用面積約308方呎，兩房間隔，望樓景。原叫價420萬元，議價後以388萬元沽出，呎價約12,597元。 李偉佳表示，新買家早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀單位間隔合用，屋苑鄰近港鐵站及商場，起居生活便利，即時洽購。據悉，原業主在2005年以約137萬元買入單位，持貨約20年，現轉售帳面獲利約251萬元，單位期內升值約1.8倍。他補充，該屋苑現時有約11個單位放盤，入場費由約400萬元起。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)