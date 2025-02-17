Belgravia Place第2期上樓書！一房最細224呎起 僅一伙設梗廚｜長沙灣新盤

恒基地産(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第2期今日(17日)正式上載樓書，共提供248個住宅單位，實用面積由224至807方呎不等，戶型涵蓋一房至三房及少量特色單位，當中主打兩房及三房戶型佔大多數逾七成。

據樓書顯示，項目由一座住宅大樓組成，標準單位樓層每層設10伙及3部升降機。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，一房佔75伙、兩房佔99伙、三房佔72伙，更另設2伙連頂層特色單位。

全盤面積最細單位為第2座2樓單位7，實用面積224方呎，連62方呎平台，一房間隔；全盤面積最大單位為第2座頂層30樓單位1，實用面積807方呎，連585方呎平台，四房一套間隔，屬全盤唯一一伙設有梗廚單位。