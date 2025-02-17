Belgravia Place第2期上樓書！一房最細224呎起 僅一伙設梗廚｜長沙灣新盤

恒基地産(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第2期今日(17日)正式上載樓書，共提供248個住宅單位，實用面積由224至807方呎不等，戶型涵蓋一房至三房及少量特色單位，當中主打兩房及三房戶型佔大多數逾七成。
據樓書顯示，項目由一座住宅大樓組成，標準單位樓層每層設10伙及3部升降機。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，一房佔75伙、兩房佔99伙、三房佔72伙，更另設2伙連頂層特色單位。
全盤面積最細單位為第2座2樓單位7，實用面積224方呎，連62方呎平台，一房間隔；全盤面積最大單位為第2座頂層30樓單位1，實用面積807方呎，連585方呎平台，四房一套間隔，屬全盤唯一一伙設有梗廚單位。
林達民續指，「Belgravia Place」第2期園林中央位置種植兩棵櫻花樹，適逢開售正值春暖花開的季節，加上項目提供多元創新的配套設施，因此樓書封面設計以「百花齊放」為主題。另外，項目不設停車位，住客會所位於1樓。第2期預計關鍵日期為明年8月底，樓花期長約18個月。
「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶。