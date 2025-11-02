CCL按周0.14% 中原：減息持續 樓價逐步上升｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.29點，按周升0.14%，是10月8日及9日灣仔「woodis」及元朗錦上路「柏瓏III」分別公布首張價單，11日中美貿易戰再度升溫當周市況。9月重啟減息後，樓價走勢向好，CCL向上升穿140點，近3周更企穩141點以上水平，指數為2024年6月底後的69周次高。隨著新盤銷情理想，發展商開始部署提價，二手買賣亦暢旺，而且10月30日美國及本地銀行宣佈年內第二次減息，中美元首會面釋放正面訊息，料短期樓價繼續逐步上升。第四季CCL向上挑戰143.02點，現時相差1.73點或1.22%。

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.54%，2025年樓價暫時累升2.65%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升4.74%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.00%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.16%。10月30日美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港銀行宣布下調港元最優惠利率0.125厘，中美元首南韓會晤達成重要共識，啟德「MIAMI QUAY II」公布首張價單115伙，11月2日灣仔「SPRING GARDEN」首輪發售60伙，對本地二手樓價的影響將於2025年11月下旬公佈的CCL才開始反映。