LYOS全新花園複式示範單位亮相 增30萬家具禮券等優惠(多相)｜洪水橋新盤

長江實業地產高級營業經理梁焯鏗表示，為助更多準買家把握好時機入市，「#LYOS」宣布推出項全新優惠，包括凡購買指定在售的「層層叠趣」花園複式戶，買家可獲贈30萬元型格家具禮券或送全屋型格家具，另更可以選擇認購指定住客車位1個並享有現金回贈，約等於以半價認購車位，並提供最高可達成交價八成半的按揭優惠，按息首36個月上限低至P減2.5厘(P為5.875)，即息率低至3.375厘，年期最長可至25年。

#LYOS售出逾九成單位

據悉，「#LYOS」迄今已累售280伙分層大樓單位及27伙「層層叠趣」花園複式戶，佔整項目逾九成，合共套現逾18億元。項目花園複式戶實用面積由778至806方呎，全部為2層高三房一套設計，花園面積由85至795方呎，天台面積由301至320方呎，樓層與樓層之間高度達3.5米。每伙花園複式戶均設獨立門牌入口及獨立信箱，擁地下花園、1樓平台、頂層天台。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，就日前美國聯儲局表示政策調整時機已到，即將有明確的前進方向，市場普遍估計息口將有望平頂或向下調整，相信消息將有助穩定市民對樓市的信心，並帶動投資者重返物業市場，集團亦正積極部署售樓策略，以配合預期的利好勢頭。