LYOS增新春優惠 花園複式戶買家享100萬售價折扣｜洪水橋新盤

由本周五(17日)起至下月12日，凡購買任何「層層叠趣」花園複式戶的買家，可享100萬元售價折扣。

長江實業集團(1113)洪水橋新盤「#LYOS」新增限時優惠，長江實業地產高級營業經理梁焯鏗表示，為慶祝新春將至，發展商特別推出「百萬大禮買大屋」優惠，由本周五(17日)起至下月12日，凡購買任何「層層叠趣」花園複式戶的買家，可享100萬元售價折扣，指定花園複式更可獲贈30萬元型格家具禮券或送全屋型格家具，及可享有「提早付清餘款現金回贈」。

另外，選用該計劃，買家可享有「提早付清餘款現金回贈」優惠，買家提前於簽署臨時買賣合約後120天內付清所有加付訂金、部分樓款及成交金額餘款，可獲成交金額2%現金回贈；如在120天後但240天內付清所有加付訂金、部分樓款及成交金額餘款，則可獲成交金額1%現金回贈。

據悉，「#LYOS」至今售出逾九成共308個單位，套現逾19億元，餘下僅23間花園複式戶及10伙分層單位。

項目花園複式戶實用面積由778至806方呎，全部為2層高三房一套設計，花園面積由85至795方呎，天台面積由301至320方呎，樓層與樓層之間高度達3.5米。每伙花園複式戶均設獨立門牌入口及獨立信箱，擁地下花園、1樓平台、頂層天台。