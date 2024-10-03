LYOS夥利嘉閣送首5名買家智能電話及電器禮券 總值19萬｜新盤優惠

由即日(3日)起至本月31日期間，凡透過利嘉閣地產購買「#LYOS」一手住宅單位首5名買家，皆可獲贈「智能電話及電器禮券」。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，由即日(3日)起至本月31日期間，凡透過利嘉閣地產購買「#LYOS」一手住宅單位首5名買家，皆可獲贈「智能電話及電器禮券」，開放式及一房單位買家可獲約18,000元，兩房或以上單位買家可獲約28,000元，花園複式戶單位買家可獲約38,000元，合共總值高達約190,000元。

長江實業集團(1113)洪水橋新盤「#LYOS」推出以來備受不少買家追捧。適逢美國及香港先後落實減息，加上中央推出多項刺激經濟措施，帶動近期港股展現升浪，樓市亦重現生氣，交投轉趨熾熱。利嘉閣地產為「#LYOS」買家送上「智能電話及電器禮券」優惠，總值約19萬元。

他續指，「#LYOS」坐落於洪水橋新發展區，坐落中港交通的樞紐地段，加上正計劃興建的港深西部鐵路，未來發展潛力更為巨大，因此深受本地及內地買家青睞。項目戶型多元化，其中，項目的花園複式戶更屬市場罕有的戶型，彌足珍貴；此類大宅不但面積寬敞，更備有大型私人庭園，讓買家可以打造寫意的私人戶外空間，絕對能滿足高端客戶的需求。此外，「#LYOS」亦附有豪華住客會所及大型園景空間，為住客帶來具品味的時尚家居生活。

鄭健糧稱，隨着美國聯儲局及本港展開新一輪減息周期，減輕置業者的供樓負擔，加上中央政府續推出刺激經濟措施，更大大增強市場信心，置業人士的腳步勢必加快。另一方面，香港政府近年積極推動各項輸入人才計劃，截至8月份，各項輸入人才計劃共收到36萬宗申請，並已批出23萬宗，這些來港人才對優質的物業需求甚為殷切，位置優越兼已屆現樓的「#LYOS」，自然深受區內優質買家及內地專才的垂青。