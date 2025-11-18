LYOS推全新付款計劃優惠 可獲9.5%折扣優惠及5萬售價折扣｜洪水橋新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗洪水橋現樓新盤「#LYOS」，今日(18日)推出全新「轉租為買」付款計劃及「新業主大利是」優惠。買家凡選用「轉租為買」付款計劃購買任何在售花園複式戶，於簽署臨時買賣合約當日或之前已承租任何香港住宅物業，並須出示有效證明文件證明其符合前述要求，即可獲享照售價減9.5%折扣優惠及50,000元售價折扣。此外，凡購買指定花園複式戶更可獲贈30萬元型格傢俱禮券或獲送全屋傢俱，相關銷售安排及優惠詳情已上載網站。

長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，隨着樓市向好，市場大小項目紛乘勢推出，近日查詢及前來參觀「#LYOS」花園複式戶現樓的客人亦明顯增加，當中不少為租樓人士，市場正進入減息周期，租金屢創新高，而現時樓價相對平穩，市場普遍認為會緩緩向上，所以轉租為買絕對有利於創造個人資產及提升生活質素。