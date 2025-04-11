LYOS最後10伙分層戶推全新九成按揭付款計劃 毋須入息證明及壓力測試 ｜洪水橋新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗洪水橋現樓新盤「#LYOS」迄今售出逾九成單位，共312伙，套現逾19億元；除了少量花園複式戶外，僅餘下10伙分層單位，當中包括3伙開放式、3伙一房及4伙兩房，實用面積由202至462方呎。
發展商有見項目近日就分層單位的查詢不絕，今日(11日)宣布推出全新「9成按揭付款計劃」，買家需於簽署臨時買賣合約時繳付成交金額5%，並於其後60天內繳付成交金額5%的加付訂金，餘下成交金額90%需於簽署臨時買賣合約後的90天內繳付；買家亦可獲取最高達成交金額90%之第一按揭安排，按揭年期為兩年，期間毋須支付利息，亦毋須入息證明及通過壓力測試，買方只須於提取第一按揭後首23個月每個月償還指定金額之部分本金，按不同戶型類別。當中開放式單位首23個月每月償還之指定金額為3,500元；一房單位首23個月每月償還之指定金額為4,500元；兩房單位首23個月每月償還之指定金額為5,800元。
指定單位另可獲贈家具禮券或全屋家具
此外，指定分層單位的買家更同時可獲贈高達25萬元型格家具禮券或送全屋型格家具，相關銷售安排及優惠詳情已上載網站。
長實高級營業經理梁焯鏗表示，政府近年著力規劃洪水橋新發展區，除將增設屯馬線洪水橋站連接香港各區，未來更有港深西部鐵路經深圳灣口岸連接深圳前海，進一步打通本港與內地跨境交通網絡；而位處洪水橋的「#LYOS」正好盡享兩地發展優勢，因此近日專程由大灣區及廣州前來看房的準買家數目，與日俱增。「#LYOS」項目已屆現樓，分層單位的設計經過精心布局，每戶客飯廳及房間皆採用落地大玻璃窗設計，採光度十足；層與層之間高度達3.15米，5樓層與層之間高度更高達3.5米，空間更為寬敞；單位不設露台，實用面積全為室內空間，同時極少走廊設計，間隔方正實用。當中更有最後1伙兩房前庭花園特色戶，室內室外空間兼備，設有獨立大閘、尊屬門號及信箱，住戶只需經由自家花園進出，無須經過分層大樓電梯大堂，私隱度極高。
單位附設310方呎偌大花園，住客可靈活運用開揚的生活空間，非常切合有小朋友或養寵物的家庭客，滿足不同生活風格。