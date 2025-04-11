LYOS最後10伙分層戶推全新九成按揭付款計劃 毋須入息證明及壓力測試 ｜洪水橋新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗洪水橋現樓新盤「#LYOS」迄今售出逾九成單位，共312伙，套現逾19億元；除了少量花園複式戶外，僅餘下10伙分層單位，當中包括3伙開放式、3伙一房及4伙兩房，實用面積由202至462方呎。

發展商有見項目近日就分層單位的查詢不絕，今日(11日)宣布推出全新「9成按揭付款計劃」，買家需於簽署臨時買賣合約時繳付成交金額5%，並於其後60天內繳付成交金額5%的加付訂金，餘下成交金額90%需於簽署臨時買賣合約後的90天內繳付；買家亦可獲取最高達成交金額90%之第一按揭安排，按揭年期為兩年，期間毋須支付利息，亦毋須入息證明及通過壓力測試，買方只須於提取第一按揭後首23個月每個月償還指定金額之部分本金，按不同戶型類別。當中開放式單位首23個月每月償還之指定金額為3,500元；一房單位首23個月每月償還之指定金額為4,500元；兩房單位首23個月每月償還之指定金額為5,800元。