LYOS花園複式戶推複式9成按揭付款計劃 首23個月每月供款額9千｜洪水橋新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗洪水橋現樓新盤「#LYOS」推出全新「複式9成按揭付款計劃」，購買任何花園複式戶並選用該付款計劃即可獲照售價減3.5%折扣優惠。買家亦可獲取最高達成交金額90%之第一按揭安排，按揭年期為兩年，期間無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試，買方只須於提取第一按揭後首23個月每個月償還9,000元。買家需於簽署臨時買賣合約時繳付成交金額5%，並於其後60天內繳付成交金額5%的加付訂金，餘下成交金額90%需於簽署臨時買賣合約後的90天內繳付。此外，購買指定花園複式戶更可獲贈30萬元型格傢俱禮券或送全屋型格傢俱，相關銷售安排及優惠詳情已上載網站。

長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，「#LYOS」分層單位自過去數周推出「9成按揭付款計劃」，極受用家歡迎，促成多宗成交，同時吸引不少對花園複式戶有興趣的客人查詢；有見及此，發展商特別推出「複式9成按揭付款計劃」，讓嚮往低密度洋房式生活的客人可更靈活運用資金，更輕鬆晉身成為複式花園戶現樓業主，機會難逢。

全盤累售 318 伙 套現逾 19 億 「#LYOS」至今售出逾9成共318伙單位，套現逾19億元，現僅餘少量分層單位及花園複式戶在售。