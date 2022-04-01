WFH神器 MESH Wi-Fi

變種新冠病毒的傳播力極強，稍有不慎便會「中招」。加上有同住家人染疫，根據規定你亦要被隔離，所以WFH漸漸成為工作新常態。對於打工仔而言，WFH雖可以節省上下班的交通時間，但在家工少不免需要進行網上會議、傳送檔案給同事或客人及回覆電郵等，有些網絡保安要求高的公司，更可能要透過網絡連接回公司的伺服器存取檔案。如果Wi-Fi訊號欠佳，絕對會影響在家工作的表現及效率。

影響Wi-Fi訊號以下四個因素

1. 無線網絡路由器(Wi-Fi Router)訊號能不能夠覆蓋整個住宅

2. 主力牆或障礙物數量，數量愈多，Wi-Fi訊號會被阻隔更多

3. 連接裝置太多使Router不堪重負

4. Router擺放位置亦會影響Wi-Fi訊號

想要改善問題，近年流行的MESH Router，可打造無死角Wi-Fi訊號覆蓋，讓你在家工作亦可有最佳表現。

留家抗疫考驗寬頻表現

要同時支持你的工作和家人的不同需要，對家用網絡和Wi-Fi的速度和穩定性會是極大考驗，可以使用LAN線還相對較穩定，如要使用Wi-Fi，則隨時會因為訊號欠佳，在房接收力減弱，又或不勝負荷，加上可能出現干擾等狀況，導致開會或工作不定時斷線，因而影響效率。

改善網速及換新Router

想WFH更暢順，可能要先從提升網速著手。不少人已將家中的網速升級至1000MB，但可能仍有人使用1000MB以下的網絡，要同時應付一家人的上網需要可會使訊號不穩，可能要升級網絡計劃。當然，你亦要同時更新支持更高速傳輸的Router。現時大多數家庭所使用的Router，主要以AC字母開首，之後跟著一串數字，亦有個別用家已轉用AX字為首的Router。其中以AC為首的Router採用Wi-Fi 5制式，最高的傳輸速率達每秒6399MB。而以AX開頭的Router則採用新一代Wi-Fi 6制式，無論在傳輸速度、延時、同步多功處理或功耗等各方面的表現，都比Wi-Fi 5更佳，而Wi-Fi 6的傳輸速度，更可高達每秒近9608MB，預計將會逐漸替代Wi-Fi 5。

網絡架構分三種

至於Mesh Wi-Fi與傳統Wi-Fi的分別，在於傳統Wi-Fi所採用的星狀網絡，屬於一對一的溝通方式，即Router就好像接線生一樣，當有一部手提電腦或手機連接時，Router可即時提供所需服務，但如同時有多部裝置連上，便會出現「一百條線一個接線生」的現象，反應嚴重滯後，甚至會「無反應」。

商場公共Wi-Fi多用樹狀網絡

一般商場或大機構的Wi-Fi，則多採用樹狀網絡結構，就好像分機電話一樣，透過一部主機，再輔以其他安裝於不同樓層的Router分機，讓大家在商場或公司不同位置，都可以同一個登入名稱及密碼，享受免費Wi-Fi上網。不過，由於那些Router分機之間不會溝通，當你走到每一部分機訊號不能覆蓋的死角位時，便會出現短暫斷線的情況，但當走到另一分機的覆蓋範圍，才會再次連線，但你可能需要自己手動登入才可再用Wi-Fi， 所以上述方案一般不會在居家使用。

Mesh Wi-Fi 分機會相互溝通

最新的Mesh Wi-Fi制式，則是樹狀網絡的強化版，但Mesh Wi-Fi不單主機與分機之間的單線聯繫，分機與分機之間亦相互有聯線，用家可以根據距離和傳輸效率等情況，自動計算干擾最少的最佳路徑再與主機溝通，以保持Wi-Fi連線的最佳效率，當其中有分機出現故障時，Mesh Wi-Fi亦會避開故障的分機，以保持網絡操作正常，而且無論主機或分機都採用同一SSID，所以無論在那一部機的覆蓋範圍，都不用再手動連接網絡。由於Mesh Wi-Fi無論主機或分機都可以相互連繫，所以現時售賣的Mesh Wi-Fi Router多數是以套裝出售，即主機連同一部或多部分機同時出售。

Mesh Wi-Fi分雙頻及三頻

要注意的是，Mesh Wi-Fi套裝亦有分雙頻和三頻可供選擇，雙頻Mesh Wi-Fi只支援兩條頻寬，但其中一條頻寬只用作主機和分機相互溝通之用，供不同智能設備如手機或手提電腦等使用的頻寬便只有一條。至於三頻套裝的原理亦相同，指設備支援三條頻寬，但其中一條獨立的5GHz頻道會預留供主機和分機溝通，餘下兩條則會供其他裝置使用。個別Mesh Wi-Fi設有智慧天線、AI技術偵測分析及家庭防護等升級功能。還要注意Mesh Wi-Fi一般都只設1個WAN + 1個LAN接口，亦未必會有USB接口，如需以網線連接多部裝置時，又或使用USB儲存裝置等，便要注意是否有相關裝置的接口，以及接口數目等。Mesh Wi-Fi Router亦有分支援AC及AX兩種不同制式，在選擇時亦要看清楚。

那些單位宜安裝Mesh Wi-Fi

對於居住在300呎或以下的單位，可能只需安裝1部普通Router已可解決全屋的上網問題。但如居於400呎的兩房以上單位，普通Router並不能解決全家的上網需要。應視乎室內面積，以及是否有厚（主力）牆阻隔，以決定選購分機數目的套裝。一般2至3房單位，只需選購兩件（主機+分機）便已足夠。3房或以上大單位，以及複式單位、洋房或全幢，便要選購多件（主機+2部或以上分機），才可讓網絡覆蓋整個單位，讓你在家任何地方都可連上穩定的Wi-Fi，因而不會影響工作。

Router位置影響訊號覆蓋

於選購Mesh Wi-Fi套裝後，最重要一步是擺位，主機和分機的位置對訊號覆蓋有關鍵影響，建議可將主機放於客廳與飯廳之間，並可以直線面向走廊無遮擋的位置，而分機則可放置到走廊位置，可直接連接主機，同時訊號亦可覆蓋睡房（2房單位）。如要在3房或以上單位安裝，則需要於主人房可面向走廊兼無阻擋的位置，再裝一部分機，讓訊號可覆蓋所有房間，亦方便2部分機溝通。如要在複式單位、洋房或全幢村屋安裝，除要裝多部分機外，更要注意分機宜盡量接近樓梯位置，以便可增強每一層的訊號連接。

