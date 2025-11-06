00後獲家人資助 配合好心業主信守承諾 478萬買葵涌居屋兩房(有圖)｜二手樓成交

樓市持續回暖，用家積物色心水單位入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵康苑A座低層5室，兩房間隔，實用面積約477方呎，內櫳有企理裝修，外望市景。
許偉業指，原業主於2018年後將單位作收租之用，至今年8月收回單位，稍稍裝修同時放租及放售。9月份開價498萬元，最終減價20萬元或約4%，以478萬元自由市場價沽出，呎價約10,021元。
⇊直擊葵康苑A座低層5室⇊
買家睇樓達半年 追價購入心頭好
據了解，買家為「00後」年輕客，睇樓達半年，曾睇區內樓如月海灣、芊紅居、恆景花園，全部高於預期價售出，最後看中上址，還價460萬元。不過原業主企硬叫價478萬元。買家其後獲得家人資助，翌日帶同父親「翻睇」單位，最後決定不作任何議價直接追價至478萬元，並寫訂合約等候。原業主則指出同日接獲超過3枱客出價，而且深感樓價會向上，故仍然心大心細，不過由於金口已開，見買家為年輕人，決定信守承諾以478萬元成交。
許偉業稱，原業主於2006年134萬元買入單位，至2017年以500萬元內部轉讓予太太，以最初買入價計，持貨約19年，現轉售帳面獲利344萬元，單位期內升值逾2.5倍。
資料顯示，葵康苑位於下葵涌大窩口道150號，1993年入伙，共有2座，提供701個單位。