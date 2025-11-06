00後獲家人資助 配合好心業主信守承諾 478萬買葵涌居屋兩房(有圖)｜二手樓成交

許偉業指，原業主於2018年後將單位作收租之用，至今年8月收回單位，稍稍裝修同時放租及放售。9月份開價498萬元，最終減價20萬元或約4%，以478萬元自由市場價沽出，呎價約10,021元。

買家睇樓達半年 追價購入心頭好

據了解，買家為「00後」年輕客，睇樓達半年，曾睇區內樓如月海灣、芊紅居、恆景花園，全部高於預期價售出，最後看中上址，還價460萬元。不過原業主企硬叫價478萬元。買家其後獲得家人資助，翌日帶同父親「翻睇」單位，最後決定不作任何議價直接追價至478萬元，並寫訂合約等候。原業主則指出同日接獲超過3枱客出價，而且深感樓價會向上，故仍然心大心細，不過由於金口已開，見買家為年輕人，決定信守承諾以478萬元成交。