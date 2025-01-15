08年金融海嘯敢撈底 今出貨倍賺走 馬鞍山三房798萬成交(有圖)｜二手市況

本港樓價跌勢未止，部分於早年低位入市的業主趁機出貨鎖定利潤，二手市場連錄於2008年金融海嘯時入市業主沽貨個案。 世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層F室，實用面積約844方呎，三房間隔。單位坐向西北，外望海景，放盤4個月，原叫價820萬元，累減22萬元或約2.7%，以798萬元易手，呎價約9,455元。 據了解，原業主於2008年以368萬元買入單位，持貨約17年，現沽售帳面獲利430萬元，單位期內升值近1.2倍。 海柏花園兩房獲上車客斥 600 萬承接 同區海柏花園錄得本月首宗二手買賣，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，單位為4座中層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔。原叫價約620萬元，日前議價後以600萬元沽出，累減20萬元或約3.2%，呎價約14,563元。

胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據悉，原業主於2008年以235萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面賺約365萬元，單位期內升值約1.5倍。 ⇊直擊翠擁華庭 8 座中層 F 室⇊

沙田中心高層戶 440 萬售出 利嘉閣地產沙田區高級區域董事郭建民說，沙田中心新寧大廈高層C室，實用面積約310方呎，原則兩房間隔，望內園及河景。原開價450萬元放盤，最終以440萬元售出，呎價約14,194元。 郭建民表示，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上述放盤，並聯絡代理睇樓。客人認為單位間隔合用，內櫳企理，加上景觀優美，遂決定洽購。據悉，原業主於2008年以約179萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利約261萬元，單位期內升值近1.5倍。他補充，該屋苑現有約43個單位放盤，最低入場費由約440萬元起。

泓景臺本年開齋 兩房減至 650 萬沽 另外，中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生指，「西九四小龍」之一的昇悅居錄得今年首宗二手成交，單位為3座低層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔。單位外望開揚遠景，最初以700萬元放售，累減50萬元或7.1%，獲用家以650萬元承接，呎價約13,889元。 許永生續稱，原業主於2008年以306萬元購入單位，持貨約17年，是次沽貨帳面獲利344萬元，單位期內升值約1.1倍。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)