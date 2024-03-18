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地產
2024-03-18 18:25:37

1月中原城市租金回報率報3.1厘 連升10個月 創近7年半新高｜樓市數據

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1月中原城市租金回報率報3.1厘 連升10個月 創近7年半新高｜樓市數據

2024年1月CRI回報率最新報3.1厘，按月升0.03個百分點，創90個月、近7年半新高，重上2016年7月時水平。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20241CRI回報率最新報3.1厘，按月升0.03個百分點，創90個月、近7年半新高，重上20167月時水平。CRI回報率連升10個月共0.57個百分點，為19971月有記錄以來27年最長連升。在租賃淡季下，租金繼續高位爭持，但同期樓價向下調整未變，推動回報率上升，並連續3個月高企3厘以上。

20241H按息高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息1.025厘，兩者差距已經連續4個月收窄。憧憬今年下半年減息，H按息與回報率差距有望逐步回落到1厘以下。自20229月起，H按息已經連續17個月高於回報率。

1月中原城市租金回報率錄3.1厘 連升10個月共0.57個百分點 創近7年半新高｜樓市數據

新界西CRI_Mass回報率報3.32厘，按月升0.09個百分點。

三區CRI_Mass租金回報率齊升

20241月份CRI_Mass回報率報3.25厘，按月升0.05個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.22厘，按月升0.04個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升10個月，同樣累升0.61個百分點，兼同創7年半新高。CRI(大型單位)回報率報2.49厘，按月跌0.02個百分點，仍為逾7年次高。

四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.14厘，按月升0.02個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.25厘，按月升0.02個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.30厘，按月升0.07個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.32厘，按月升0.09個百分點。

1月中原城市租金回報率錄3.1厘 連升10個月共0.57個百分點 創近7年半新高｜樓市數據

沙田第一城租金回報率報3.94厘。(資料圖片)

成份屋苑租金回報達3.5厘或以上涉21

138個成份屋苑中，1月份租金回報達3.5厘或以上的屋苑有21個，比去年12月份增加1個。回報較高的成份屋苑計，港島方面，嘉輝花園報4.17厘、南豐新村報3.97厘、香港仔中心報3.45厘、嘉薈軒報3.45厘。九龍方面，黃埔新村報4.42厘、得寶花園報4.19厘、美孚新村報3.96厘。新界東方面，銀禧花園報4.04厘、河畔花園報4.03厘、沙田第一城報3.94厘。新界西方面，荃威花園報3.87厘、青怡花園報3.86厘、美景花園3.81厘。

主要屋苑回報方面，康怡花園報3.23厘，太古城報3.08厘，海怡半島報3.05厘，新都城報3.41厘，麗港城報3.23厘，黃埔花園報3.21厘，大埔中心報3.62厘，名城報2.90厘，迎海報2.84厘，嘉湖山莊報3.34厘，映灣園報3.28厘，Yoho Town 3.10厘。

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