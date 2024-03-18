1月中原城市租金回報率報3.1厘 連升10個月 創近7年半新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年1月CRI回報率最新報3.1厘，按月升0.03個百分點，創90個月、近7年半新高，重上2016年7月時水平。CRI回報率連升10個月共0.57個百分點，為1997年1月有記錄以來27年最長連升。在租賃淡季下，租金繼續高位爭持，但同期樓價向下調整未變，推動回報率上升，並連續3個月高企3厘以上。

2024年1月H按息高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息1.025厘，兩者差距已經連續4個月收窄。憧憬今年下半年減息，H按息與回報率差距有望逐步回落到1厘以下。自2022年9月起，H按息已經連續17個月高於回報率。