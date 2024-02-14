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地產
2024-02-14 19:00:00

1月中原城市租金指數連跌兩月共1.02% 租賃淡季回軟 非轉勢向下訊號｜樓市數據

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1月中原城市租金指數連跌兩月共1.02% 租賃淡季回軟 非轉勢向下訊號｜樓市數據

今年1月份中原城市租金指數CRI最新報116.20點，按月跌0.33%，指數半年間仍然於116點到117點之間高位窄幅爭持。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，1月份中原城市租金指數CRI最新報116.20點，按月跌0.33%，指數半年間仍然於116點到117點之間高位窄幅爭持。租金連跌兩個月共1.02%，屬農曆新年前傳統租賃淡季的正常回軟，並非轉勢向下訊號。租務市場繼續獲用家需求支持，相信CRI短期可於116點上下水平企穩。等待新春後季節性旺市來臨及本地經濟恢復，租金有望重拾升軌。

1月中原城市租金指數連跌兩月共1.02% 租賃淡季回軟 非轉勢向下訊號｜樓市數據

租金連跌兩個月共1.02%，屬農曆新年前傳統租賃淡季的正常回軟，並非轉勢向下訊號。

大型單位租金連跌3 新界西創逾2年新高

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass121.20點，按月跌0.64%CRI(中小型單位)118.35點，按月跌0.32%CRI_MassCRI(中小型單位)齊跌2個月，分別累跌1.29%1.00%，但這兩個指數繼續高位徘徊。CRI(大型單位)102.32點，按月跌0.39%，連跌3個月共1.87%

四區租金方面，錄得三跌一升。新界西CRI_Mass144.11點，按月升0.78%，連升3個月共1.98%，指數創25個月(2)新高，重上202112月時水平，新界西租金在淡季中逆市上升。新界東CRI_Mass138.83點，按月跌0.42%，連跌4個月共2.53%。港島CRI_Mass110.48點，按月跌1.78%，連升3個月後回軟。九龍CRI_Mass108.48點，按月跌0.90%，連跌2個月共3.03%

1月中原城市租金指數連跌兩月共1.02% 租賃淡季回軟 非轉勢向下訊號｜樓市數據

四區租金方面，錄得三跌一升。新界西CRI_Mass報144.11點，按月升0.78%，連升3個月共1.98%。

嘉湖山莊呎租報22.8 沙田第一城報40.7

1月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報58.9元、太古城報37.8元、海怡半島報33.4元、杏花村報33.6元。九龍方面，海逸豪園報38.1元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報39.6元、美孚新村報32.1元、麗港城報30.4元。新界東方面，沙田第一城報40.7元、名城報36.6元、嵐山報25.1元。新界西方面，尚悅報27.9元、映灣園報27.1元、嘉湖山莊報22.8元。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢，指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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