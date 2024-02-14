1月中原城市租金指數連跌兩月共1.02% 租賃淡季回軟 非轉勢向下訊號｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年1月份中原城市租金指數CRI最新報116.20點，按月跌0.33%，指數半年間仍然於116點到117點之間高位窄幅爭持。租金連跌兩個月共1.02%，屬農曆新年前傳統租賃淡季的正常回軟，並非轉勢向下訊號。租務市場繼續獲用家需求支持，相信CRI短期可於116點上下水平企穩。等待新春後季節性旺市來臨及本地經濟恢復，租金有望重拾升軌。

大型單位租金連跌 3 月 新界西創逾 2 年新高 中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報121.20點，按月跌0.64%。CRI(中小型單位)報118.35點，按月跌0.32%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊跌2個月，分別累跌1.29%及1.00%，但這兩個指數繼續高位徘徊。CRI(大型單位)報102.32點，按月跌0.39%，連跌3個月共1.87%。 四區租金方面，錄得三跌一升。新界西CRI_Mass報144.11點，按月升0.78%，連升3個月共1.98%，指數創25個月(逾2年)新高，重上2021年12月時水平，新界西租金在淡季中逆市上升。新界東CRI_Mass報138.83點，按月跌0.42%，連跌4個月共2.53%。港島CRI_Mass報110.48點，按月跌1.78%，連升3個月後回軟。九龍CRI_Mass報108.48點，按月跌0.90%，連跌2個月共3.03%。