1月二手居屋登記回暖錄355宗 利嘉閣：等候財案出台 2月恐難續升勢｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年第四季美息升勢暫緩，美聯儲並於12月中的議息會議後釋出2024年會減息的訊號，連同之前「減辣」效應緩慢發揮作用，連帶二手居屋交投亦趁勢轉旺，導致反映在1月份的二手居屋買賣登記亦回暖。根據土地註冊處最新數據顯示，本年首月全港錄得355宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年12月份的267宗按月急彈33%，重越300宗水平，創下近7個月新高；至於期內成交總值錄約13.97億元，較前月的11.28億元，按月同步增加約24%，則為近5個月最高。
1月居屋均價約393.7萬元 按月跌6.8%
售價方面，1月份二手居屋平均每宗售價約393.7萬元，較2023年12月份的422.5萬元急挫6.8%或28.9萬元，二手居屋平均作價是繼2016年11月後首度跌破400萬元水平，並創近87個月、即逾7年新低，而按月跌幅百分比更是近306個月、即25年半次高，顯示按揭息口高企大大壓抑了買家的入市意欲，加上整體樓市價格走勢下行，居屋業主亦只能順應市況減價才能售出單位。不過，上月的登記亦不乏矚目成交個案，當中以沙田愉翠苑B座中層2室的登記金額最高，單位實用面積650方呎，以798萬元轉手，折合平均實用呎價約12,277元。
按樓價作分析，4個價格組別交投量報升，其中升幅最大的是價值200萬至300萬元以內組別，成交宗數按月激增約1.14倍至45宗；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄130宗，按月增加49%。如以地區劃分，新界區期內升幅顯著，由前月162宗躍升至上月230宗二手居屋登記，按月增加42%；而九龍區錄得97宗買賣，按月上升21%；至於港島區於今年1月錄28宗登記，按月增加12%。
九龍灣麗晶花園買賣按月升9倍
如按屋苑細分，1月份九龍灣麗晶花園錄10宗買賣登記，按月攀升9倍，登記宗數與屯門兆康苑並列榜首；至於成交總值方面，則以麗晶花園的3,561.8萬元最多，按月增加6.5倍，相比兆康苑錄得的3,506.4萬元多55.4萬元或1.6%。
陳海潮指出，新居屋剛於1月31日起正式推售，一眾居屋客或正身處輪候隊列當中，等候選購新居屋而擱置物色二手居屋；另一方面，財政司司長將於月底發表新一份《財政預算案》，市場憧憬預算案會釋出減辣甚至撤辣的相應措施，準買家屏息觀望局勢變化，暫緩入市步伐，順道歡慶新春佳節，無疑進一步壓抑二手居屋交投氣氛，直至居屋擔保期於3月起延長至50年後才有望迎來新一波熱潮，故料2月份二手居屋登記量或會輾轉回落約兩成，於280宗水平邊緣徘徊。