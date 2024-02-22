1月二手居屋登記回暖錄355宗 利嘉閣：等候財案出台 2月恐難續升勢｜樓市數據

陳海潮表示，去年第四季美息升勢暫緩，美聯儲並於12月中的議息會議後釋出2024年會減息的訊號，連同之前減辣效應緩慢發揮作用，連帶二手居屋交投亦趁勢轉旺。(資料圖片)

1月居屋均價約 393.7 萬元 按月跌 6.8%

售價方面，1月份二手居屋平均每宗售價約393.7萬元，較2023年12月份的422.5萬元急挫6.8%或28.9萬元，二手居屋平均作價是繼2016年11月後首度跌破400萬元水平，並創近87個月、即逾7年新低，而按月跌幅百分比更是近306個月、即25年半次高，顯示按揭息口高企大大壓抑了買家的入市意欲，加上整體樓市價格走勢下行，居屋業主亦只能順應市況減價才能售出單位。不過，上月的登記亦不乏矚目成交個案，當中以沙田愉翠苑B座中層2室的登記金額最高，單位實用面積650方呎，以798萬元轉手，折合平均實用呎價約12,277元。

按樓價作分析，4個價格組別交投量報升，其中升幅最大的是價值200萬至300萬元以內組別，成交宗數按月激增約1.14倍至45宗；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄130宗，按月增加49%。如以地區劃分，新界區期內升幅顯著，由前月162宗躍升至上月230宗二手居屋登記，按月增加42%；而九龍區錄得97宗買賣，按月上升21%；至於港島區於今年1月錄28宗登記，按月增加12%。