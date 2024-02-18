1月工商舖買賣創3年新低 中原：金額按月跌七成 商廈最傷

新一年首月工商舖買賣市場未見明顯反彈，成交宗數仍處於低位。據中原(工商舖)資料顯示，1月份共錄得約188宗工商舖買賣成交，成交金額僅錄得約18.64億元，創自2020年2月以來新低。該行認為，新一年度港股及樓市表現未如理想，令整體投資氣氛疲弱，窒礙投資者入市信心，令商用物業市場雪上加霜。由於市場普遍期待本月底的財政預算案，政府會對樓市撤辣，令本月整體觀望氣氛更見濃厚，料工商舖買賣走勢仍會維持低位徘徊。

工廈 1 月成交 金額瀉近七成 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，統計1月份市場錄得約188宗工商舖買賣成交，涉及總金額約18.64億元，按月分別下跌約3%及約70%，按年同期對比亦未見有改善，分別下調約13%及約54%。三大範疇中，1月份商舖買賣宗數由12月約49宗，微跌14%至約42宗，成交金額僅錄得約5.48元，按月大跌約68%；當中個別矚目成交亦計算在內，如由投資者羅守輝持有的葵芳興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓，以約3.1億元沽出，新買家為華潤隆地，項目租金回報率料高達6厘，可見目前高回報的舖位物業，才能獲投資者青睞。

商廈買賣低銀碼為主 他續表示，寫字樓買賣宗數按月明顯上升，1月份商廈買賣宗數由12月約22宗，大幅增加41%至約31宗，惟成交金額僅錄得約3.99億元，按月大幅減少約87%，反映寫字樓物業的承接單位以低銀碼為主。至於工廈買賣交投走勢則較穩定，成交宗數按月及按年分別微跌約7%及3%，月內工廈亦出現矚目成交，當中香港浸信會醫院以約1.37億元購入觀塘偉業街105號全幢活化工廈。

2 月料仍低位徘徊 1月份股市及樓市疲弱，令整體買賣交投氣氛受壓，潘志明指，即使政府曾表明首季將停止推出商業及住宅地皮，亦未有提升投資者入市信心。日前聯儲局連續4次會議維持利率不變，美國通脹亦逐漸受控，次季減息機會提高，惟對市場起動作用不大，加上農曆新年假期效應，目前市場觀望氣氛濃厚，普遍期望本月底前公布的財政預算案中，政府會否全面撤辣，以及連串振興樓市及經濟措施的安排，故他預料本月整體工商舖買賣交投仍會低位徘徊，而隨著財政預算案具體公布後，工商舖氣氛可望逐步回暖。

1月份工商舖買賣成交宗數： 工廈(約宗) 寫字樓(約宗) 商舖(約宗) 工商舖總數(約宗) 2024/1 115 31 42 188 2023/12 123 22 49 194 2023/1 118 40 57 215 資料來源：中原(工商舖)及市場資訊