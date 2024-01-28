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地產
2024-01-28 18:00:00

1月整體樓宇買賣料錄4200宗 創近5個月高位 總成交金額跌近14%｜樓市數據

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1月份一手及二手樓買賣交投回升，創近5個月高位，惟總成交金額則跌近14%。(資料圖片)

1月份一手及二手樓買賣交投回升，創近5個月高位，惟總成交金額則跌近14%。(資料圖片)

美國及本港銀行暫停加息，以及政府放寬外來人士買樓措施等因素帶動，一手及二手買賣交投回升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至124日，今年1月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,464宗，總值237.36億元，估計全月錄4,200宗及290億元，將較202312月的3,764宗及335.85億元，分別上升11.6%及下跌13.7%；數字反映12月暫停加息及政府的「新資本投資者入境計劃」，刺激聖誕節長假的市場氣氛轉好，帶動整體樓市成交重返4,000宗以上水平，而1月宗數將為去年8月後，近5個月的高位；但由於缺乏大額成交登記及樓價持續下調，以致1月份的成交金額回落。

無大型新盤推售 2月一手登記顯著跌

一手私人住宅方面，截至124日，1月份一手暫錄856宗及80.9億元，預計全月約錄950宗及90億元，將較去年12月的951宗及100.5億元，分別下跌0.1%10.4%。楊明儀稱，12月期間銷售的天水圍大型新盤陸續登記，故此1月的一手交投量與上月相若，但受樓價下行影響，部分新盤及貨尾減價推售，導致一手買賣金額下降。值得注意是，1月份有兩宗太古山頂施勳道2628號洋房，共涉10.23億元的內部轉讓，而近期市場未有大型新盤推出，相信2月的一手登記量將顯著下跌。

至於1月份登記宗數暫時最高的新盤是天水圍YOHO WEST1期，暫錄585宗及31.41億元，旺角ONE SOHO暫錄20宗及1.29億元，啟德維港1號則暫錄14宗及1.56億元。

1月份一手新盤登記宗數暫時最高為天水圍YOHO WEST第1期，暫錄585宗及31.41億元。(資料圖片)

1月份一手新盤登記宗數暫時最高為天水圍YOHO WEST第1期，暫錄585宗及31.41億元。(資料圖片)

買家趁二手價平 交投回升

二手私人住宅截至本月24日，1月份二手暫錄1,734宗及126.1億元，預計全月約2,200宗及160億元，將較去年12月的1,837宗及131.9億元，分別上升19.8%21.3%。她指出，息口見頂，市場憧憬減息，有買家趁低入市筍盤，令二手交投重上2,000宗水平。大型屋苑方面，1月份嘉湖山莊暫錄29(1.29億元)、美孚新邨暫錄25(1.50億元)、太古城暫錄15(1.55億元)及沙田第一城暫錄14(0.64億元)

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