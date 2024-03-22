1月私宅落成量3595伙 創2年新高 動工量按月少逾八成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，年初暫未有大型項目動工，私宅動工量按月回落，根據屋宇署最新發表的最新數據，今年1月份全港共有2個私人住宅項目，合共357伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較去年12月的2,987伙按月減少88%，不過已是過去五年的首月同期新高；當中1月份動工項目包括柴灣常安街99號(258伙)及中環己連拿利3至6號(99伙)。
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，今年1月份全港共有7個項目，合共3,595個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年12月份的43伙大增逾82倍，創24個單月新高；亦較去年1月份同期的3,178伙增加13%，並為23年來同期次高。
1月共7個私宅項目落成
根據資料顯示，1月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模較大的是屯門「NOVO LAND」第2A期及第2B期，共涉及1,658伙，其次，大埔「University Hill」第2A期及2B期，共涉1,295伙；至於，大窩坪延坪道9號(332伙)、九龍灣「皓日」(294伙)、紅磡馬頭圍道56號(14伙)、山頂歌賦山道15號(1伙)及九龍塘律倫街5號(1伙)亦於期內竣工。
按地區劃分，今年首月新界區共有2個項目、合共2,953個單位落成，佔整體比例約82.1%；九龍區共有4個項目落成，涉及單位總數641伙，佔同期整體私宅落成量約17.8%；港島區則有1個項目落成，涉及1伙，佔整體私宅落成量不足0.1%。
預計今年全年落成量至少回升至2.3萬
陳海潮指出，今年首個月私宅落成量達差估署預測全年的22,300伙的16%，進度理想，預料年內有不少大型項目可望陸續取得入伙紙，包括天水圍「YOHO WEST」第1期(1,393伙)、「凱和山」(693伙)及大角咀「利奧坊‧壹隅」(614伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量有望回升至約2.3萬伙至2.5萬伙水平。