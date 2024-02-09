熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-09 13:34:18

1月買家印花稅宗數創逾半年高 「辣招」稅款大增九成｜樓市數據

分享：
1月買家印花稅宗數創逾半年高 「辣招」稅款大增九成｜樓市數據

今年1月份錄得62宗涉及買家印花稅(BSD)的入市個案，涉及稅款逾1.48億元，齊創半年新高，相信是受豪宅大額成交增加帶動。(資料圖片)

樓市「減辣」後，刺激包括內地買家在內的非本地客入市。據稅務局最新公布，今年1月份錄得62宗涉及買家印花稅(BSD)的入市個案，為去年6月的72宗後，創逾半年新高；涉及稅款逾1.48億元，較去年12月份的7,780萬元，大增逾九成，創半年新高，相信是受豪宅大額成交增加帶動。

連同反映非首置客入市的雙倍印花稅(NRSD)，以及打擊短炒的額外印花稅(SSD)1月份三大辣稅合共錄得355宗個案，較去年12月份的377宗，回落5.8%；涉及稅款4.71億元，較去年12月份的3.324億元則升逾四成。

其中雙倍印花稅上月錄288宗，較去年12月份的311宗，減少7.4%；涉及稅款3.202億元，按月增29%；額外印花稅上月錄5宗成交，涉及稅款230萬元，按月跌64%

1月買家印花稅宗數創逾半年高 「辣招」稅款大增九成｜樓市數據

陳永傑表示，如《財政預算案》中再有「減辣」或「全面撤辣」措施，有助穩定樓價，加快經濟復甦。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自去年10月「減辣」後，樓市仍然疲弱，雖然減辣對買家入市有幫助，如吸引專才及內地客入市，但力度仍然不足，目前香港經濟正面對內外不利因素，樓市下行風險明險，如《財政預算案》中再有「減辣」或「全面撤辣」措施，有助穩定樓價，加快經濟復甦。

Ad Block

《施政報告》未有全面為樓市「撤辣」，但落實「減辣」，包括將買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）稅率減半，由15%減至7.5%，額外印花稅適用年期「32」，同時為外來人才的置業稅實施「先免後徵」。

​​​​​​​即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受