1月買家印花稅宗數創逾半年高 「辣招」稅款大增九成｜樓市數據

樓市「減辣」後，刺激包括內地買家在內的非本地客入市。據稅務局最新公布，今年1月份錄得62宗涉及買家印花稅(BSD)的入市個案，為去年6月的72宗後，創逾半年新高；涉及稅款逾1.48億元，較去年12月份的7,780萬元，大增逾九成，創半年新高，相信是受豪宅大額成交增加帶動。
連同反映非首置客入市的雙倍印花稅(NRSD)，以及打擊短炒的額外印花稅(SSD)，1月份三大辣稅合共錄得355宗個案，較去年12月份的377宗，回落5.8%；涉及稅款4.71億元，較去年12月份的3.324億元則升逾四成。
其中雙倍印花稅上月錄288宗，較去年12月份的311宗，減少7.4%；涉及稅款3.202億元，按月增29%；額外印花稅上月錄5宗成交，涉及稅款230萬元，按月跌64%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自去年10月「減辣」後，樓市仍然疲弱，雖然減辣對買家入市有幫助，如吸引專才及內地客入市，但力度仍然不足，目前香港經濟正面對內外不利因素，樓市下行風險明險，如《財政預算案》中再有「減辣」或「全面撤辣」措施，有助穩定樓價，加快經濟復甦。
《施政報告》未有全面為樓市「撤辣」，但落實「減辣」，包括將買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）稅率減半，由15%減至7.5%，額外印花稅適用年期「3減2」，同時為外來人才的置業稅實施「先免後徵」。