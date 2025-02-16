1月農曆年檔期零售市道降溫 舖位租賃交投價量齊跌 料2月仍受影響｜商舖市況

今個農曆新年假期整體零售市道氣氛仍然疲弱，最新舖位租務交投亦錄得價量齊跌。據中原(工商舖)統計，1月份商舖市場共錄得約188宗租賃成交，涉及成交金額錄得約1,692萬元，按月分別下跌約10.05%及約13.59%。該行分析，訪港旅客數字雖較疫情前顯著增長，惟旅客消費力不似預期，削弱商戶租舖信心，加上受節日氣氛影響，預計2月份商舖租務仍會徘徊至約200宗水平。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，1月份錄得188宗舖位租務成交，按月跌約10.05%，按年更跌約43.2%；成交金額錄得約1,692萬元，按月跌約13.59%，按年則跌約62.66%。月內繼續錄得港式茶餐廳租務成交，其中尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈3層複式舖，面積約3,950方呎，成交月租約39萬元，平均呎租約99元，較舊租客龍豐藥妝的月租回落約35%。

九龍區商舖空置率改善明顯

至於空置率走勢，何潔釵稱，1月份核心消費區商舖空置率呈個別發展，銅鑼灣區最新空置率錄得5.93%，按月調低約0.11個百分點，按年則升約0.15個百分點；中環及灣仔按月分別微升0.05及0.04個百分點，但兩者與去年相比，則分別降低約1.31及0.88個百分點。九龍區方面，空置率改善較為顯著，尖沙咀區空置率最新錄得6.13%，按月及按年分別減0.03及2.76個百分點，而旺角區最新空置率錄得約8.28%，按月及按年亦分別減少0.02及0.21個百分點。

料 2 月商舖租務企穩約 200 宗水平

根據政府數據顯示，上月訪港旅客達約474萬人次，其中內地旅客佔約373萬人次，兩項數字分別按年升約24%及約25%，均創疫情後單月新高。何潔釵指出，旅客整體的消費力未及商戶預期般較疫情前增長，直接削弱租戶開業的信心，導致租務價量齊跌。她分析，去年12月內地政府放寬深圳一簽多行已見成效，令旅客數字持續回升，惟旅客降級消費習慣，仍然窒礙商戶租舖信心，但相信不少有實力的商戶會看準消費文化改變營商策略，加強自身特色吸引消費，加快物色優質舖位落戶開業，預料2月份商舖租務可企穩至約200宗水平。

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