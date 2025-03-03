1 Plantation Road首推5座洋房招標 本月安排VIP客參觀現樓｜山頂豪宅

由九龍倉集團(004)及會德豐地產發展的Peak Collection系列種植道1號豪宅項目「1 Plantation Road」已屆現樓，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，項目錄得超過100組VIP準買家查詢，將於本月安排預約參觀，首階段推5座洋房以招標形式出售，實用面積介乎5,600至6,200方呎；其餘15座暫時計劃保留出租。
定價參考過往山頂成交
黃光耀續指，有意參觀人士中本地及內地客各佔一半，有約4至5組準買家有意購入1伙以上單位。項目定價參考過往山頂成交價，造價有望超越同系亞洲樓王「MOUNT NICHOLSON」。
會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，是次開放1號及3號現樓供參觀。當中House 1連傢俬裝修，實用面積6,122方呎，連4,460方呎花園及511方呎庭院。
1 Plantation Road共提供20間獨立屋
會德豐地產經理（市務）吳家寶指，「1 Plantation Road」合共提供20間獨立屋，實用面積介乎約4,600至7,500方呎，分三期發展，配備私人會所、軍事級安保等。
談及豪宅市況，黃光耀認為，去年受惠全面撤辣及步入減息周期，全年錄得過億豪宅成交約100宗，成交量按年增加七成，創過往3年新高。他相信，今年《財政預算案》優化新資本入境計劃，股市年初至今造好將持續釋放財富效應，中期及長期豪宅能跑贏大市，今年豪宅樓價至少有一成及以上升幅。
另外，同系山頂豪宅「MOUNT NICHOLSON」總共沽出60伙，套現313億元；77/79號Peak Road項目，100伙獨立屋全數沽清，套現51億元。