1 Plantation Road首推5座洋房招標 本月安排VIP客參觀現樓｜山頂豪宅

黃光耀(左二)表示，首階段推5座洋房以招標形式出售，實用面積介乎5,600至6,200方呎。

由九龍倉集團(004)及會德豐地產發展的Peak Collection系列種植道1號豪宅項目「1 Plantation Road」已屆現樓，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，項目錄得超過100組VIP準買家查詢，將於本月安排預約參觀，首階段推5座洋房以招標形式出售，實用面積介乎5,600至6,200方呎；其餘15座暫時計劃保留出租。

定價參考過往山頂成交

黃光耀續指，有意參觀人士中本地及內地客各佔一半，有約4至5組準買家有意購入1伙以上單位。項目定價參考過往山頂成交價，造價有望超越同系亞洲樓王「MOUNT NICHOLSON」。