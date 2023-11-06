10月一手買賣年內新低 按月挫66% 九龍區跌幅最慘｜樓市數據

10月份整體樓市交投淡靜，一手私樓買賣登記量更為年內最低。綜合土地註冊處數據所得，10月全港共錄305宗一手私人住宅買賣登記，較9月的901宗大跌66%，創今年以來的10個月低位；10月份登記總值亦因而相應急挫39%，僅錄得44.92億元，除連跌4個月外，亦為近10個月最少。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場端視施政報告如何調整樓市辣招，一度令一手新盤銷售幾近冰封，創下年內新低紀錄，惟減辣成真，後市料在低基數下有較顯著反彈。按地區劃分，今年10月份全港三區新盤登記量錄得全線下跌，當中以九龍區的跌幅最慘烈，亦因而拖垮整體表現。事緣9月份九龍區登記量明顯跑贏其餘兩區，惟至10月卻無以為繼，且在高基數下急挫，結果導致該區一手私樓登記僅得137宗，較前月的696宗下瀉80%；而月內涉及登記金額也急挫54%，只錄得24.08億元，惟已是全港三區中最多者。

港島區登記量大跌 金額造好

港島區方面，因應息口居高不下，加上10月初起市場開始觀望及等待施政報告的減辣內容，發展商亦紛紛暫停推出全新盤，僅剩貨尾零星銷售。總結10月份港島區一手買賣登記量按月大減45%，只錄得22宗，較前月的40宗減少18宗。雖然登記量大跌，惟月內買賣登記金額卻背馳造好，激增94%，錄得8.37億元，主因是月內港島區錄得5宗逾億元的大額豪宅登記所帶動。

至於新界區買賣登記量同見下跌，但跌幅相對輕微，其中原因包括發展商放慢推盤步伐，以及前月基數較低之故。總結10月份新界區一手私樓買賣登記共錄146宗，重奪一哥之位，惟按月也跌12%，而月內買賣登記金額則錄12.46億元，按月減少26%，跌幅較九龍區及整體大市為少。