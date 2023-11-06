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地產
2023-11-06 17:45:00

10月一手買賣年內新低 按月挫66% 九龍區跌幅最慘｜樓市數據

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10月全港共錄305宗一手私人住宅買賣登記，按大跌66%，創今年新低。(資料圖片)

10月全港共錄305宗一手私人住宅買賣登記，按大跌66%，創今年新低。(資料圖片)

10月份整體樓市交投淡靜，一手私樓買賣登記量更為年內最低。綜合土地註冊處數據所得，10月全港共錄305宗一手私人住宅買賣登記，較9月的901宗大跌66%，創今年以來的10個月低位；10月份登記總值亦因而相應急挫39%，僅錄得44.92億元，除連跌4個月外，亦為近10個月最少。

三區新盤買賣登記量全跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場端視施政報告如何調整樓市辣招，一度令一手新盤銷售幾近冰封，創下年內新低紀錄，惟減辣成真，後市料在低基數下有較顯著反彈。按地區劃分，今年10月份全港三區新盤登記量錄得全線下跌，當中以九龍區的跌幅最慘烈，亦因而拖垮整體表現。事緣9月份九龍區登記量明顯跑贏其餘兩區，惟至10月卻無以為繼，且在高基數下急挫，結果導致該區一手私樓登記僅得137宗，較前月的696宗下瀉80%；而月內涉及登記金額也急挫54%，只錄得24.08億元，惟已是全港三區中最多者。

10月港九新界三區新盤登記量全線下跌，當中以九龍區跌幅最慘烈，並拖垮整體表現。(資料圖片)

10月港九新界三區新盤登記量全線下跌，當中以九龍區跌幅最慘烈，並拖垮整體表現。(資料圖片)

港島區登記量大跌 金額造好

港島區方面，因應息口居高不下，加上10月初起市場開始觀望及等待施政報告的減辣內容，發展商亦紛紛暫停推出全新盤，僅剩貨尾零星銷售。總結10月份港島區一手買賣登記量按月大減45%，只錄得22宗，較前月的40宗減少18宗。雖然登記量大跌，惟月內買賣登記金額卻背馳造好，激增94%，錄得8.37億元，主因是月內港島區錄得5宗逾億元的大額豪宅登記所帶動。

至於新界區買賣登記量同見下跌，但跌幅相對輕微，其中原因包括發展商放慢推盤步伐，以及前月基數較低之故。總結10月份新界區一手私樓買賣登記共錄146宗，重奪一哥之位，惟按月也跌12%，而月內買賣登記金額則錄12.46億元，按月減少26%，跌幅較九龍區及整體大市為少。

屯門凱和山登記量最多

若按樓盤分類，屯門凱和山於10月份錄得35宗登記，成為月內登記量最多的一手私樓項目，登記總值達1.61億元，平均每宗登記約461萬元；其次為何文田傲玟及日出康城凱柏峰III，兩者雙雙錄得28宗登記。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為傲玟的2,457萬元，而粉嶺ONE INOVALE 2期的417萬元則為較低平均價者。

 

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屯門凱和山在10月份錄得35宗買賣登記，為月內登記量最多一手私樓，登記總值達1.61億元。(資料圖片)

屯門凱和山在10月份錄得35宗買賣登記，為月內登記量最多一手私樓，登記總值達1.61億元。(資料圖片)

料本月逐步向好 上試800

展望11月份市況，陳海潮指出，受惠當局放寬樓市辣招，發展商紛紛加快推盤，不少全新盤部署接力登場，料帶旺整體一手市場氣氛。11月份首5天，一手私樓交投已錄約135宗，已達上月整月近半，料第2個周末的成交將陸續有來。連同10月下旬的滯後登記，預料整個11月份的一手私樓買賣登記，可重上800宗水平，按月料在低基數下大升逾1.6倍，而後市則視乎發展商開價，買賣登記量有望逐步向好。

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