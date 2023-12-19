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地產
2023-12-19 07:00:00

10月中原城市租金回報率連升7月 創逾6年半新高 年底前將升穿3厘｜樓市數據

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10月中原城市租金回報率連升7月 創逾6年半新高 年底前將升穿3厘｜樓市數據

中原相信2023年底前CRI回報率將升穿3厘水平，有望創2016年後、近7年新高。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月中原城市租金回報率(CRI Yield)最新報2.95%，按月升0.08個百分點，創81個月、逾6年半新高，重上2017年1月時水平。租金升勢持續，而同期樓價跌勢未止，推動CRI回報率連升7個月共0.42個百分點。相信2023年底前CRI回報率將升穿3厘水平，有望創2016年後近7年新高。

10月H按息高租金回報率逾1

年10月H按息高企於4.125，同期租金回報率明顯低H按息1.175厘，兩者差距維持達1厘以上。CRI回報率繼續從後追趕H按息的升勢。自2022年9月起，H按息已經連續14個月高於回報率。

10月份CRI_Mass回報率報3.08%，按月升0.07個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.05%，按月0.06個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升7個月，同樣累升0.44個百分點，兼齊重上2017年1月時水平。CRI(大型單位)回報率報2.43%，按月升0.11個百分點，連升4個月共0.23個百分點，重上2017年2月時水平。

10月中原城市租金回報率連升7月 創逾6年半新高 年底前將升穿3厘｜樓市數據

今年10月中原城市租金回報率(CRI Yield)最新報2.95%，按月升0.08個百分點，創81個月、逾6年半新高，重上2017年1月時水平。

四區回報率齊升 九龍最高報3.18

四區方面，港島CRI_Mass回報率報2.92%，按月增0.09個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.18%，按月升0.10個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.14%，按月上揚0.06個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.06%，按月升0.02個百分點。九龍、新界東及新界西回報率連續2個月高於3厘水平。

黃埔新邨回報率高見4.2

在138個成分屋苑中，10月份租金回報達3厘或以上的屋苑有62個，較9月份增加6個。回報較高的成分屋苑計，黃埔新邨得寶花園10回報率分別為4.2厘及4厘。港島方面，嘉輝花園報3.73厘、嘉薈軒報3.64厘、香港仔中心報3.22厘。新界東方面，河畔花園報3.85厘、沙田第一城報3.78厘。新界西方面，美景花園及青怡花園均報3.9厘，疊茵庭報3.71厘。

10月中原城市租金回報率連升7月 創逾6年半新高 年底前將升穿3厘｜樓市數據

四區租金回報率齊升，九龍區按月升0.1個百分點。

主要屋苑回報方面，康怡花園報3.09厘、太古城報3厘、海怡半島報2.94厘、美孚新邨報3.7厘、黃埔花園報3.46厘、新都城報3.01厘、銀禧花園報3.5厘、新港城報3.32厘、嵐山報3.05厘、映灣園報3.05厘、嘉湖山莊報3.04厘，Yoho Town報 2.51厘。

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。周一(18日)公布的數字，是反映今年10月份的私人住宅租金回報率走勢。

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