10月中原城市租金回報率連升7月 創逾6年半新高 年底前將升穿3厘｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月中原城市租金回報率(CRI Yield)最新報2.95%，按月升0.08個百分點，創81個月、逾6年半新高，重上2017年1月時水平。租金升勢持續，而同期樓價跌勢未止，推動CRI回報率連升7個月共0.42個百分點。相信2023年底前CRI回報率將升穿3厘水平，有望創2016年後、近7年新高。 10 月H按息高 租金回報率逾 1 厘 今年10月H按息高企於4.125厘，同期租金回報率明顯低H按息1.175厘，兩者差距維持達1厘以上。CRI回報率繼續從後追趕H按息的升勢。自2022年9月起，H按息已經連續14個月高於回報率。 10月份CRI_Mass回報率報3.08%，按月升0.07個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.05%，按月漲0.06個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升7個月，同樣累升0.44個百分點，兼齊重上2017年1月時水平。CRI(大型單位)回報率報2.43%，按月升0.11個百分點，連升4個月共0.23個百分點，重上2017年2月時水平。

四區回報率齊升 九龍最高報 3.18 厘 四區方面，港島CRI_Mass回報率報2.92%，按月增0.09個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.18%，按月升0.10個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.14%，按月上揚0.06個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.06%，按月升0.02個百分點。九龍、新界東及新界西回報率連續2個月高於3厘水平。 黃埔新邨 回報率 高見 4.2 厘 在138個成分屋苑中，10月份租金回報達3厘或以上的屋苑有62個，較9月份增加6個。回報較高的成分屋苑計，黃埔新邨和得寶花園10月回報率分別為4.2厘及4厘。港島方面，嘉輝花園報3.73厘、嘉薈軒報3.64厘、香港仔中心報3.22厘。新界東方面，河畔花園報3.85厘、沙田第一城報3.78厘。新界西方面，美景花園及青怡花園均報3.9厘，疊茵庭報3.71厘。