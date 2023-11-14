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地產
2023-11-14 07:00:00

10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

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10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月份中原城市租金指數CRI最新報116.98點，按月跌0.18%，終止連升3個月走勢。踏入第四季傳統租賃淡季，租務成交減少，料CRI升勢受阻，但指數仍為44個月、即逾3年半次高，重上20202月時水平。

全年整體租金看升7%

楊明儀表示，樓價調整下跌，租金卻受惠用家剛性需求及部分買家轉買為租支持，相信第四季CRI將高位企穩116點水平，未有轉勢向下跡象。今年首十個月CRI累升7.73%，估計全年整體租金約有7%升幅。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass122.07點，按月跌0.19%CRI(中小型單位)118.97點，按月挫0.24%CRI_MassCRI(中小型單位)齊結束3個月連升回軟，但於高位企穩，指數同樣為24個月(2)次高，重上202110月時水平。CRI(大型單位)104.27點，按月升0.38%，指數為45個月(4)次高，重上20201月時水平。

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10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

新界兩區跌逾1% 港島逆市造好

四區租金三跌一升，繼續在近2年到4年間的高位企穩。新界東CRI_Mass140.25點，按月跌1.54%，結束8個月連升，指數仍為47個月(4)3高，重上201911月時水平。新界西CRI_Mass141.31點，按月跌1.06%，結束4個月連升，指數仍為21個月(2)次高，重上20221月時水平。九龍CRI_Mass110.99點，按月微跌0.02%，結束3個月連升，指數仍為46個月(4)次高，重上201912月時水平。港島CRI_Mass111.46點，按月升1.44%，指數創24個月(2)新高，重上202110月時水平。

今年首十個月計，CRI7.73%CRI_Mass7.48%CRI(中小型單位)7.81%CRI(大型單位)6.97%，港島升6.76%，九龍升11.12%，新界東升6.37%，新界西升4.03%

10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

四區租金三跌一升，繼續在近2年到4年間的高位企穩。

10月各區租賃較活躍的成分屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金每方呎報59.6元、太古城報37.7元、海怡半島報35.5元、杏花邨報33元。九龍方面，海逸豪園報38.7元、將軍澳中心及將軍澳豪庭報39.3元、美孚新邨報32.8元、麗港城報30.1元。

新界東方面，沙田第一城報41.7元、名城報36.9元、嵐山報28.3元。新界西方面，尚悅報27.9元、映灣園報26.9元、嘉湖山莊報22.1元。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

港島CRI_Mass報111.46點，按月升1.44%，其中灣仔囍匯實呎調整租金每方呎報59.6元。(資料圖片)

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