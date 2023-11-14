10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月份中原城市租金指數CRI最新報116.98點，按月跌0.18%，終止連升3個月走勢。踏入第四季傳統租賃淡季，租務成交減少，料CRI升勢受阻，但指數仍為44個月、即逾3年半次高，重上2020年2月時水平。 全年整體租金看升 7% 楊明儀表示，樓價調整下跌，租金卻受惠用家剛性需求及部分買家轉買為租支持，相信第四季CRI將高位企穩116點水平，未有轉勢向下跡象。今年首十個月CRI累升7.73%，估計全年整體租金約有7%升幅。 中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報122.07點，按月跌0.19%。CRI(中小型單位)報118.97點，按月挫0.24%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊結束3個月連升回軟，但於高位企穩，指數同樣為24個月(2年)次高，重上2021年10月時水平。CRI(大型單位)報104.27點，按月升0.38%，指數為45個月(近4年)次高，重上2020年1月時水平。

10月中原城市租金指數CRI轉跌 第四季租務淡季料升勢受阻｜樓市走勢