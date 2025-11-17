10月二手居屋成交均價按月升2.4% 創今年新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，現時樓市逐漸「企穩」，不論一手發展商抑或二手小業主都緩步提價放盤；而另一邊廂香港銀行跟隨美國減息，亦會增加市民入市的誘因。根據土地註冊處最新數據顯示，十月份全港錄得360宗居屋二手買賣登記（數字主要反映九月中旬至十月上旬居屋第二市場及自由市場市況），較九月份的375宗按月減少4%；至於期內成交總值錄約14.52億元，較前月的14.78億元，按月減少約2%。

售價方面，十月份二手居屋平均每宗售價約403.4萬元，較九月份的394.0萬元上升2.4%，近13個月新高；亦是自去年10月起，二手居屋平均每宗售價再次突破400萬元大關，顯示二手居屋的市況或已觸底反彈。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以馬鞍山錦泰苑低層三室的登記金額最高，該單位實用面積約650方呎，以約723萬元易手，呎價約11,123元；若以呎價計算，則以大圍富嘉花園3座一個高層B室最高，單位實用面積約484方呎，以約634.38萬元成交，呎價高達13,107元。

200 萬至 300 萬元以內組別按月急跌 32%

按樓價作分析，當中4個價格組別交投量錄得減少，其中跌幅最大的是價值200萬元至300萬元以內組別，十月份錄25宗二手居屋登記，按月急跌32%；其次，600萬元或以上者亦跌18%；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄159宗，較九月份的169宗少10宗或6%。如以地區劃分，新界區十月份錄210宗登記，按月減少18宗或約8%；港島區錄42宗，比起前月少2宗或約5%；至於九龍區期內錄108宗，按月上升約5%，為三區中唯一錄增幅的地區。

如按屋苑細分，十月份九龍灣麗晶花園按月登記宗數以11宗買賣登記佔據上月熱門居屋屋苑榜首，惟登記宗數較上月少2宗；而火炭穗禾苑以10宗買賣登記佔據上月熱門居屋屋苑亞軍，其餘上榜屋苑則錄得介乎6至9宗買賣登記。值得一提的是牛池灣嘉峰臺及天水圍屏欣苑上月的登記量均為6宗，分別急飆5倍及2倍成上月升幅較大的居屋屋苑；上述兩個屋苑的成交總額亦分別大升4.46倍及2.37倍，涉資各達約2,851萬及2,360萬元。