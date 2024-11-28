10月二手居屋買賣「量升價跌」 成交均價失守400萬 近7個月新低｜二手市況

減息等利好因素刺激二手居屋買賣宗數止跌回升，惟美國大選後市場不穩定因素增加，代理預計年底升勢難維持。另外，新盤接近居屋價推售搶客源，10月二手居屋成交均價再度失守400萬元水平，兼創近7個月新低。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國於九月下旬宣布減息，本地多間主要銀行亦隨即仿效，掃除了居屋客對入市的疑慮，二手居屋登記量歷經數月跌勢後始見轉穩，十月份重拾升軌。
根據土地註冊處最新數據顯示，十月份全港錄得397宗居屋二手買賣登記(數字主要反映九月中旬至十月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較九月份的333宗按月增加19%，終止四連跌，於400宗邊緣水平喘穩，為近3個月新高；至於期內成交總值錄約15.24億元，較前月的13.53億元，按月同步上升約13%。
十月居屋成交均價按月挫5.5%
售價方面，十月份二手居屋平均每宗售價約383.9萬元，較九月份的406.2萬元挫5.5%，單月跌幅為近9個月之最，再度失守400萬元水平，並創近7個月新低。上述數字反映由居屋客在業主持續提價後逐漸回歸理智，加上發展商多以貼市價推售私宅新盤，當中不乏價格與居屋相近的上車盤源，攤薄了居屋客源，令居屋業主叫價助力驟減，平均作價遂相應回落。
此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以何文田冠德苑B座一個中高層單位的登記金額最高，該單位實用面積約563方呎，以675萬元易手，折合平均實用呎價約11,989元；若以實用呎價計算，則以長沙灣凱樂苑A座高層17室最高，上述單位實用面積約477方呎，以620萬元轉手，折合平均實用呎價高達12,998元。
200萬以內居屋成交量升幅最大
按樓價作分析，6個價格組別交投量錄五升一跌，其中升幅最大的是價值200萬以內組別，十月份二手居屋登記宗數為14宗，按月激增3.67倍或11宗；至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄158宗，較九月份的131宗增加21%。如以地區劃分，港島區十月份錄40宗登記，按月上升33%；九龍區期內錄112宗，按月增加27%；而新界區則錄245宗，按月亦有14%增長。
如按屋苑細分，十月份何文田俊民苑錄15宗買賣登記，按月攀升2.75倍或11宗，躍登上月居屋屋苑登記量榜首，成交總值約5,019.3萬元；而馬鞍山錦豐苑則以12宗登記屈居亞軍，涉資約5,355.4萬元。
利嘉閣：年底升勢恐難續
陳海潮指出，新一期居屋接獲逾10.6萬份申請，並將於今季內攪珠，相信在結果出爐前將全面扣起居屋購買力。另外，美國總統大選後關稅調整、俄烏戰事、以巴衝突等外圍局勢仍存變數，為年底市場帶來不明朗因素，或對本港經濟復甦構成直接或間接影響，令尚未入市的買家轉趨審慎觀望，因此即使預料十一月二手居屋登記量有力持續衝破400宗關口，但十二月能否維持高位並不樂觀。