10月二手居屋買賣「量升價跌」 成交均價失守400萬 近7個月新低｜二手市況

根據土地註冊處最新數據顯示，十月份全港錄得397宗居屋二手買賣登記(數字主要反映九月中旬至十月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較九月份的333宗按月增加19%，終止四連跌，於400宗邊緣水平喘穩，為近3個月新高；至於期內成交總值錄約15.24億元，較前月的13.53億元，按月同步上升約13%。

十月份全港錄得397宗居屋二手買賣登記(數字主要反映九月中旬至十月上旬居屋第二市場及自由市場市況)，較九月份的333宗按月增加19%，終止四連跌。

十月居屋成交均價 按月挫 5.5%

售價方面，十月份二手居屋平均每宗售價約383.9萬元，較九月份的406.2萬元挫5.5%，單月跌幅為近9個月之最，再度失守400萬元水平，並創近7個月新低。上述數字反映由居屋客在業主持續提價後逐漸回歸理智，加上發展商多以貼市價推售私宅新盤，當中不乏價格與居屋相近的上車盤源，攤薄了居屋客源，令居屋業主叫價助力驟減，平均作價遂相應回落。

此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以何文田冠德苑B座一個中高層單位的登記金額最高，該單位實用面積約563方呎，以675萬元易手，折合平均實用呎價約11,989元；若以實用呎價計算，則以長沙灣凱樂苑A座高層17室最高，上述單位實用面積約477方呎，以620萬元轉手，折合平均實用呎價高達12,998元。