10月二手私宅登記量微升1%連升兩月 連續7個月錄三千宗以上｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮 表示，受惠息口回落及經濟向好，過去兩季二手交投持續高企，第四季料續保持強勢。根據土地註冊處數字所得，2025年十月份全港共錄3,322宗二手私宅買賣登記（數字主要反映九月中旬至十月上旬期間的市場實況），較九月份的3,299宗微升1%，為連續兩個月上升，創近3個月高位，並已連續7個月按月均穩守在三千宗之上的旺市水平。至於，十月份登記總值按月升3%，錄256.36億元，同樣連升兩月，為近6個月最多。

樓價 5001 萬至 1 億元組按月漲 38%

今年十月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得七升兩跌，當中以樓價5,001萬至1億元組別的升幅最顯著，按月漲38%，至18宗登記；2,001萬至5,000萬元組別及1億元以上者亦分別升28%及14%，至132宗及8宗。此外，登記量佔比最多的400萬元以下銀碼層錄得1,134宗登記，按月微升1%。至於，登記量錄得逆市跌幅者為401萬至600萬元及601萬元至800萬元者，按月分別跌7%及2%。

按全港三區作分析，十月份港九新界三區登記量錄得兩跌一升。當中，港島區登記量按月微跌3宗，月內錄813宗登記；九龍區按月升10%，錄得1,077宗登記；至於新界區則跌5%，只有1,432宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則升跌各半，當中以長沙灣/深水埗區的升幅最大，月內有122宗登記，按月漲18%。至於北角/炮台山區及土瓜灣區亦分別錄得16%及9%的升幅，前者錄138宗，後者有106宗登記。