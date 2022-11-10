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地產
2022-11-10 16:27:57

10月份中原城市租金指數CRI創廿個月新低 料全年跌約半成 跌幅較樓價輕

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樓市持續調整，樓價下跌，影響第4季租金有下調壓力，中原估計今年全年租金跌幅約半成，跌幅將較樓價輕微。(資料圖片)

樓市持續調整，樓價下跌，影響第4季租金有下調壓力，中原估計今年全年租金跌幅約半成，跌幅將較樓價輕微。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年10月份中原城市租金指數CRI最新報111.51點，創20個月新低，按月跌0.83%。由於暑期租賃旺季完結，CRI結束早前4個月企穩於112點水平，租金連續兩個月回軟共1.11%。而樓市持續調整，樓價顯著下跌，影響第4季租金有下調壓力，但在用家對租務需求支持下，相信租金走勢窄幅爭持；展望CRI111點水平獲得支持，估計今年全年租金跌幅約半成左右，跌幅將較樓價輕微。

至於中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass116.25點，創72個月新低，按月跌1.01%，連跌兩個月共1.43%。而CRI(中小型單位)113.20點，創20個月新低，按月跌0.89%，連跌兩個月共1.32%CRI(大型單位)則報100.97點，按月跌0.32%，連續十個月於101點上下企穩。

10月份四區租金呈三跌一升，帶動整體租金回軟。(中原地產提供)

10月份四區租金呈三跌一升，帶動整體租金回軟。(中原地產提供)

10月份四區租金呈三跌一升，帶動整體租金回軟。港島CRI_Mass105.69點，創76個月新低，重返20166月水平，按月跌0.92%，連跌四個月共4.23%。九龍CRI_Mass102.28點，創三個月新低，按月跌2.40%，連升兩個月後回軟。新界東CRI_Mass135.61點，創三個月新低，按月跌0.25%，連跌兩個月共1.47%。而新界西CRI_Mass140.11點，按月升0.26%，連跌兩個月後回升，近4個月企穩140點上下。

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