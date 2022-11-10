10月份中原城市租金指數CRI創廿個月新低 料全年跌約半成 跌幅較樓價輕

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年10月份中原城市租金指數CRI最新報111.51點，創20個月新低，按月跌0.83%。由於暑期租賃旺季完結，CRI結束早前4個月企穩於112點水平，租金連續兩個月回軟共1.11%。而樓市持續調整，樓價顯著下跌，影響第4季租金有下調壓力，但在用家對租務需求支持下，相信租金走勢窄幅爭持；展望CRI於111點水平獲得支持，估計今年全年租金跌幅約半成左右，跌幅將較樓價輕微。