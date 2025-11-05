10月整體樓宇買賣再升4%破七千宗 利嘉閣：整體氣氛明顯改善 本月續樂觀闖高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，在《施政報告》對樓市中性及平穩影響下，加上9月18日香港跟隨美國減息，期間股市亦一度突破27,000點刺激，帶動整體樓宇買賣再次突破7,000宗的高水平。根據土地註冊處最新數據，2025年10月份全港共錄7,191宗樓宇買賣登記（數字主要反映9月中旬至10月上旬的樓市實際狀況），較9月份的6,889宗再升4%，連升兩個月，並連續8個月處於逾6,000宗之上的高位徘徊；至於月內整體物業登記總值亦增8%，錄594.66億元，為近4個月最多。

從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量保持平穩，貼近2,000宗徘徊，為年內第三多的月份。總結10月份一手私宅買賣登記錄1,994宗，按月微升6宗；月內買賣登記總值增加8%，錄得246.3億元，為年內次多。至於10月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「朗譽」(153宗)、「瑧博」(115宗)及「The MVP」(112宗)。

二手住宅市場方面，依然與一手並駕齊驅，同樣出現穩中微升的走勢，10月份維持在約3,300伙水平，反映買家吸納力度不減，結果帶動10月份二手私宅買賣登記微增23宗，錄得3,322宗，連續7個月均能超越3,000宗的高水平；至於月內登記總值相應微升2%，錄253.41億元，量值同步靠穩。

至於非住宅市場上月表現同見穩中有升，並且再次突破800宗水平，當中主要來自車位及工廈登記量上升的貢獻，成功抵銷來自商廈及店舖的跌幅。總結10月份整體工商舖及其他買賣登記量按月微升2%，錄806宗；而月內買賣登記金額則大升30%，錄得51.48億元，主因月內有6宗逾億元的較大額登記所帶動。

11 月整體樓宇登記料上試 7520 宗

陳海潮表示，連月減息後，整體樓市氣氛明顯改善，加上中美貿易陰霾迅速消散，中美元首會晤得出良性結果，對整體經濟及樓市如注入強心針，料帶動各類客源加快入市決定，刺激交投進一步上升。最新即市數據顯示，10月下旬二手交投表現理想，一手全新盤首輪推出亦屢見沽清，故預期落入11月份的整體樓宇買賣登記量將持續上升近半成，向上挑戰逾7,500宗水平，屆時有力創近12個月新高。