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地產
2023-11-07 17:00:00

10月整體豪宅買賣錄96宗 續低位徘徊 「先免後徵」或助回升｜豪宅市況

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10月份豪宅市況持續淡靜，宗數繼續於100宗以下低位徘徊。(資料圖片)

10月份豪宅市況持續淡靜，宗數繼續於100宗以下低位徘徊。(資料圖片)

樓市減辣前，整體樓市氣氛低迷，二手豪宅市道亦持續淡靜。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，10月份價值2,000萬元以上的豪宅(包括一手及二手)買賣合約登記錄得96宗，總值119.09億元，較9月的93宗及68.92億元，分別上升3.2%72.8%。豪宅市況持續淡靜，宗數繼續於100宗以下低位徘徊，而買賣金額急升主要因為鰂魚涌濱海街的一宗63.1億元大額登記所致。她又指，10月底政府推出減辣措施，其中外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，期望可以吸引資金流向豪宅市場，有助整體豪宅登記量回升。

今年登記料屬十年次低

今年首10個月價值2,000萬元以上的豪宅(包括一手及二手)買賣合約登記錄得1,762宗，總值1,106.06億元，較去年全年的1,784宗及1,002.01億元，分別微跌1.2%及上升10.4%；金額已升破去年水平，宗數亦即將超越去年，但估計今年全年登記量仍為2013年後的10年次低。雖然今年首兩季受惠於中港兩地通關，豪宅交投活躍，惟其後樓市調整，樓價回落，第3季起豪宅買賣跟隨大市下調，導致全年豪宅登記可能不足2,000宗。

中小型新盤主導市場

一手方面，今年首10個月價值2,000萬元以上的一手豪宅買賣合約登記錄得839宗，總值528.63億元，已經超越2022年的616宗及379.95億元，分別上升36.2%39.1%，但估計今年全年一手宗數未能重上1,000宗水平，顯示市場成交主要以中小型新盤為主，豪宅新盤及貨尾去貨速度緩慢，影響一手豪宅交投偏低。

二手方面，首10個月價值2,000萬元以上的二手豪宅買賣合約登記錄得923宗，總值577.43億元，較2022年的1,168宗及622.06億元，分別下跌21.0%7.2%，估計今年全年二手宗數將創2016年後近7年新低。在高息環境持續下，買家及投資者的入市態度謹慎，以致二手豪宅市況疲弱。

一手新盤成交以中小型單位主導，豪宅新盤及貨尾銷情緩慢。(資料圖片)

一手新盤成交以中小型單位主導，豪宅新盤及貨尾銷情緩慢。(資料圖片)

啟德澐璟10月登記量最多

此外，2023年首10個月買賣登記宗數最多的豪宅屋苑為啟德澐璟，錄87宗，總值47.05億元；長沙灣維港匯2期錄86宗，位列第二，總值25.69億元；啟德尚‧珒溋錄55宗，排名第三位，總值23.46億元。

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