10月未補地價公居屋二手交投急插！黃竹坑居屋王雅濤閣全海景兩房「4球」有交易

新一期居屋及白居二已於本月初攪珠，錄得超額認購約18倍。今期「居屋2023」提供9,154伙，屬於復建居屋後最多一期，最平入場費149萬元。新居屋選擇多，難免令居屋第二市場受壓，一些經常誕生「居屋王」、「公屋王」的屋苑，筍價單位很快被市場吸納。

據房委會資料顯示，10月上半月全港暫錄得8宗未補地價的居屋及公屋二手成交，較8月同期的17宗，按月減少9宗或53%。9月則錄得122宗，按月跌逾三成、兼創一年半新低。

向有「居屋王」之稱黃竹坑雅濤閣，兩房造價再失守500萬元。該屋苑3座中層F室，實用面積約422方呎，享全海景，最新以490萬元(未補地價)易手，呎價約11,611元。同座一個層數更低的F室，曾於2020年6月以583.8萬元售出，呎價13,834元，相比之下最新成交賣平約16%。原業主2014年以378萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利112萬元或約30%離場。