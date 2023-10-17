10月未補地價公居屋二手交投急插！黃竹坑居屋王雅濤閣全海景兩房「4球」有交易

新一期居屋及白居二已於本月初攪珠，錄得超額認購約18倍。今期「居屋2023」提供9,154伙，屬於復建居屋後最多一期，最平入場費149萬元。新居屋選擇多，難免令居屋第二市場受壓，一些經常誕生「居屋王」、「公屋王」的屋苑，筍價單位很快被市場吸納。
據房委會資料顯示，10月上半月全港暫錄得8宗未補地價的居屋及公屋二手成交，較8月同期的17宗，按月減少9宗或53%。9月則錄得122宗，按月跌逾三成、兼創一年半新低。
向有「居屋王」之稱黃竹坑雅濤閣，兩房造價再失守500萬元。該屋苑3座中層F室，實用面積約422方呎，享全海景，最新以490萬元(未補地價)易手，呎價約11,611元。同座一個層數更低的F室，曾於2020年6月以583.8萬元售出，呎價13,834元，相比之下最新成交賣平約16%。原業主2014年以378萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利112萬元或約30%離場。
資料顯示，雅濤閣於2021年有單位以居二市場價875萬元沽出，以實用面積576方呎計算，呎價約15,191元，兩價均創屋苑新高之餘，呎價更一度貴絕全港未補地價居屋。
「公屋王」利東邨錄今年第6宗「1字頭」成交
另外，被譽為「公屋王」的鴨脷洲利東邨，錄得今年第6宗「1字頭」低價成交。資料顯示，該屋苑一個實用面積296方呎低層單位，未補地價以168萬元售出，呎價約5,676元。兩年前樓市高峰期，利東邨呎價高見9,224元，創港島區未補地價公屋新高。