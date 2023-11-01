10月樓宇買賣登記僅錄2925宗 創33年歷史次低｜樓市數據

樓市下行，10月份整體樓宇買賣合約登記數字，創有紀錄以來次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄2,925宗，總值301.48億元，較9月的3,893宗及297.65億元，分別下跌24.9%及微升1.3% (因為恒地及太古地產收購的鰂魚涌濱海街舊樓項目有1宗63.1億元登記推高所致)。樓市調整，上月登記量跌破4,000宗，本月將進一步跌穿3,000宗水平，並創1991年有紀錄以來近33年歷史次低，僅高於2016年2月2,583宗低位，而金額則創近10個月次低。

楊明儀指，上周政府落實3項減辣措施，而明日(11月2日)美國聯儲局公佈議息結果，對樓市的影響將於11至12月份的登記數字中反映。此外，今年首十個月整體登記錄50,726宗，全年預測由原先的60,000宗，再調低至58,000宗，將較2022年的59,619宗下跌2.7%，有望創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低。

一手私人住宅方面，10月份錄341宗及46.5億元，較9月的957宗及76.4億元，分別下跌64.4%及39.1%，宗數及金額同創2022年12月後的10個月新低。由於9月期間市場缺乏大型新盤開售，推低一手交投，而10月底減辣後，發展商加快推售新盤，預期12月一手登記可望重上1,000宗。她指，今年首十個月一手錄9,161宗，預測全年約10,500宗，僅較2022年的10,261宗微升2.3%，將為2013年9,753宗後的近10年次低水平。10月份登記宗數最高的新盤是屯門凱和山，錄35宗及1.61億元；何文田傲玟及將軍澳凱柏峰III同樣錄28宗，分別總值6.88億元及2.19億元。九龍城文曜錄25宗及2.61億元。