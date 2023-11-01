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地產
2023-11-01 18:45:00

10月樓宇買賣登記僅錄2925宗 創33年歷史次低｜樓市數據

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樓市下行，今年10月份整體樓宇買賣合約登記數字，創33年有紀錄以來次低。(資料圖片)

樓市下行，今年10月份整體樓宇買賣合約登記數字，創33年有紀錄以來次低。(資料圖片)

樓市下行，10月份整體樓宇買賣合約登記數字，創有紀錄以來次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)2,925宗，總值301.48億元，較9月的3,893宗及297.65億元，分別下跌24.9%及微升1.3% (因為恒地及太古地產收購的鰂魚涌濱海街舊樓項目有163.1億元登記推高所致)。樓市調整，上月登記量跌破4,000宗，本月將進一步跌穿3,000宗水平，並創1991年有紀錄以來近33年歷史次低，僅高於201622,583宗低位，而金額則創近10個月次低。

楊明儀指，上周政府落實3項減辣措施，而明日(112)美國聯儲局公佈議息結果，對樓市的影響將於1112月份的登記數字中反映。此外，今年首十個月整體登記錄50,726宗，全年預測由原先的60,000宗，再調低至58,000宗，將較2022年的59,619宗下跌2.7%，有望創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低。

一手私人住宅方面，10月份錄341宗及46.5億元，較9月的957宗及76.4億元，分別下跌64.4%39.1%，宗數及金額同創202212月後的10個月新低。由於9月期間市場缺乏大型新盤開售，推低一手交投，而10月底減辣後，發展商加快推售新盤，預期12月一手登記可望重上1,000宗。她指，今年首十個月一手錄9,161宗，預測全年約10,500宗，僅較2022年的10,261宗微升2.3%，將為20139,753宗後的近10年次低水平。10月份登記宗數最高的新盤是屯門凱和山，錄35宗及1.61億元；何文田傲玟及將軍澳凱柏峰III同樣錄28宗，分別總值6.88億元及2.19億元。九龍城文曜錄25宗及2.61億元。

10月份登記宗數最高的新盤為屯門凱和山，錄35宗及1.61億元。

10月份登記宗數最高的新盤為屯門凱和山，錄35宗及1.61億元。

二手私人住宅方面，10月份錄1,682宗及132.3億元，較9月的1,773宗及160.6億元，分別下跌5.1%17.6%，宗數及金額將同創201812月後的58個月(5)新低，顯示9月期間買家觀望，二手市況持續淡靜。今年首十個月二手錄26,000宗，預測全年約30,500宗，將較2022年的31,802宗下跌4.1%，登記量有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。大型屋苑方面，10月份嘉湖山莊錄33宗買賣登記(1.48億元)、美孚新邨錄24(1.82億元)、太古城錄13(1.29億元)及沙田第一城錄13(0.70億元)

天水圍嘉湖山莊10月份錄33宗買賣登記，涉資1.48億元，登記量屬大型屋苑中最高。

天水圍嘉湖山莊10月份錄33宗買賣登記，涉資1.48億元，登記量屬大型屋苑中最高。

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