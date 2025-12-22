10月私宅落成量按月大增2.8倍 年內按月新高｜樓市數據

北角101 KINGS ROAD涉251伙於10月正式落成。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，動工量自低位略有回升，惟表現仍然緩慢。根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年十月份全港共有2個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括西營盤德輔道西216至218號、崇慶里1至7號及2至4D號、桂香街12至16號(210伙)及半山區羅便臣道27D至27F號(62伙)。至於，今年首10個月私宅動工量累計6,716伙，較去年同期(亦為去年全年)共5,030伙，增加33.5%，但仍為近5年第二低。

屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量

首 10 個月私宅動工量按年增 33.5% 此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，十月份全港共有8個項目，合共3,820個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較九月份的1,004伙大增2.8倍，亦為年內按月最多；至於今年首10個月累計共17,175伙私宅落成，較去年同期的14,638伙增加17.3%，為三年同期最多。

獲發佔用許可證的落成私宅單位統計

10 月份共有 8 個私宅項目落成 根據資料顯示，十月份本港共有8個私宅項目正式落成，包括屯門「黃金海灣．意嵐」及「黃金海灣．珀岸」(1,323伙)、將軍澳日出康城「Park Seasons」(685伙)、日出康城「Seasons Place」(650伙)、日出康城「Grand Seasons」(650伙)、北角「101 KINGS ROAD」 (251伙)、啟德「天璽．海 2B期」(140伙)、紅磡「悅麓」(83伙)及鴨脷洲 「璟南」(38伙) 。 按地區劃分，今年首10個月九龍區共有25個項目、合共8,328個單位落成，佔整體比例約48.5%；港島區共有16個項目落成，涉及單位總數2,747伙，佔同期整體私宅落成量逾16.0%；新界區則有11個項目落成，涉及6,100伙，佔整體私宅落成量約35.5%。

首 10 個月私宅落成量已達差估署預測全年 的 82.3% 陳海潮指出，今年首10個月私宅落成量已達差估署預測全年20,862伙的82.3%，預料年內部分中型及大型項目將陸續取得入伙紙，包括元朗「柏瓏III」(680伙)及九龍城「南首 」(313伙)等，加上其他小型項目，估計今年落成量有機會貼近約2萬伙水平，接近差估署預測數字。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)