10月私樓轉手蝕讓個案錄210宗 近14年半按月次多｜樓市數據

樓市持續走下坡，二手私樓轉手獲利比率亦拾級回落，惟10月份由谷底反彈回升。綜合土地註冊處資料所得，10月份全港953宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共736宗，佔比77.2%，終止連跌4個月的劣勢，自前月谷底的76.1%，反彈1.1個百分點；帳面錄虧損個案則達210宗，佔比按月輕微收窄，但仍為近14年半以來按月次多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，是否真正轉勢回升，仍有待印證觀察，短期內料繼續反覆震盪。

港島區獲利比率最高 按物業區域劃分，10月份港島區表現跑贏大市，以81.1%之數，成為獲利成功比率最高的分區，按月大升13.7個百分點；其次為新界區報78.2%，按月微跌0.1個百分點；九龍區表現則落後大市，只錄得73.8%，按月跌3個百分點，由前月稍勝大市，變為落後大市。另外，數據顯示，今年10月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為45.1%，按月反彈6.6個百分點，但已連續6個月處於50%以下的偏低水平。而10月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為36.7%，按月升1.9個百分點，共錄350宗。至於帳面錄得虧損者達210宗，佔比按月收窄1.1個百分點至22.0%，佔比為近14年半以來按月次多；平手個案則有7宗，佔比也微跌0.1個百分點至0.7%。

新都城成平均賺幅最高屋苑 此外，上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有2個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為日出康城的45%，其次是淘大花園及美孚新邨的82%。該10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的2.8%，至最多的1. 24倍不等。當中新都城晉身為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.24倍。至於上月榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約2.8%，而次低者為美孚新村的40.5%。

長情業主沽貨利潤高 拉高10月賺幅 陳海潮指出，面對息口上升及高企，住宅市道持續受壓，不但有持貨期相對較短的業主蝕讓離場外，一些對後市看法較悲觀的長情業主，亦加入沽貨套現行列，因應長期持有的物業仍有不俗利潤，故造就10月份獲利比率及平均賺幅自谷底雙雙反彈。最近樓市好壞消息參半，既有減辣的帶動，亦有高息及信心不足的窒礙，他預料今年餘下兩個月，二手私樓轉手獲利比率，將維持在76%至80%之間反覆徘徊，而平均每宗賺幅料在40%至50%內上落。