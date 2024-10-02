10月首兩日速錄3宗買賣 仲現買家爭盤 邊個藍籌屋苑咁旺場？(有圖)｜二手市況

減息後二手氣氛向好，買家入市信心增強，向來被視為首置客「上車天堂」的藍籌屋苑沙田第一城本月交投活躍，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，屋苑本月暫錄3宗成交，平均呎價約12,737元。

伍錦基指，沙田第一城1期8座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，坐向西南，外望內園景，上月開價約430萬元，議價後減價20萬元，以410萬元易手，呎價約12,538元。原業主於2014年以約360萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利50萬元，物業期內升值約13.9%。