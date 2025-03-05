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地產
2025-03-05 18:50:00

100元印花稅放寬一周 中原網上搵樓：400萬以下樓 搜尋量增兩成 呢個屋苑最多人search

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100元印花稅新措施，吸引不少買家因可節省數萬元稅款，而加快入市步伐，令細價樓爆搵盤潮。(資料圖片)

100元印花稅新措施，吸引不少買家因可節省數萬元稅款，而加快入市步伐，令細價樓爆搵盤潮。(資料圖片)

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新一份財政預算案將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，不少買家因節省數萬元稅款而加快入市，令細價樓爆搵盤潮。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市氣氛向好，100元印花稅措施，可為買家節省最多5.99萬元稅款，料受惠全港約兩成物業買賣。上車客及投資者見入市成本大幅下降，紛紛加快置業決定，直接刺激細價樓的成交及睇樓量，尤其銀碼400萬元以下的放盤，成近期搵樓大熱。

元朗尚悅成為預算案後，首個星期最多人搜尋的細價屋苑。

元朗尚悅成為預算案後，首個星期最多人搜尋的細價屋苑。

新界西細價盤搜尋量高

陳永傑續稱，預算案後首個星期(226日至34)，中原地產「網上搵樓」的叫價400萬以下二手放盤，錄得逾7.8萬次瀏覽量，與一周前6.4萬次瀏覽量比較，上升逾兩成。至於搜尋400萬元以下放盤的用戶中，超過六成涉及面積400方呎以下單位，而過去一星期瀏覽量最高的屋苑，主要集中在新界西區，當中第一位為元朗尚悅，錄2,020次瀏覽，其次是屯門NOVO LAND及屯門時代廣場，各錄1,7681,458次瀏覽；第45位為屯門御半山及天水圍嘉湖山莊，錄1,1791,071次瀏覽。至於第610位，包括日出康城(110)、屯門疊茵庭荃灣中心、元朗蝶翠峰及屯門大興花園

由於尚悅樓價相對區內其他大型屋苑低水，其放盤向來備受上車客追捧，加上受到100元印花稅刺激，問盤量隨即大增。預算案公布後，尚悅暫錄得約4宗成交，其中一宗低於400萬元，為10座高層D室，實用面積357方呎，屬一房半戶型，成交價376萬元，呎價10,532元。

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屯門NOVO LAND及屯門時代廣場，屬僅次於元朗尚悅、最多人搜尋的細價屋苑。 屯門NOVO LAND及屯門時代廣場，屬僅次於元朗尚悅、最多人搜尋的細價屋苑。 預算案後首個星期，中原地產「網上搵樓」的叫價400萬以下二手放盤，錄得逾7.8萬次瀏覽量，按周有逾兩成升幅，並主要集中在新界西區。(資料圖片)

4球放盤量最多亦為尚悅

另外，中原地產網頁現有約4,837個叫價低於400萬元的二手放盤，較財案前4,008個上升兩成。陳永傑解釋，部分業主見細價樓購買力釋放，趁勢放售單位，新政策不但幫助上車客，亦有助激活換樓鏈。現時最多400萬元以下放盤的大型屋苑，第一位亦為尚悅，佔101個。

 中原地產數據顯示，2024年本港樓市買賣交易，有逾兩成來自樓價400萬元以下的細單位成交，涉逾1萬宗，當中超過9,300宗來自二手市場，佔比近九成。從數字可見，政府今次放寬100元印花稅樓價上限，對二手市場幫助較大，尤其是居屋等資助房屋。

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