100元印花稅放寬一周 中原網上搵樓：400萬以下樓 搜尋量增兩成 呢個屋苑最多人search

新一份財政預算案將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，不少買家因節省數萬元稅款而加快入市，令細價樓爆搵盤潮。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市氣氛向好，100元印花稅措施，可為買家節省最多5.99萬元稅款，料受惠全港約兩成物業買賣。上車客及投資者見入市成本大幅下降，紛紛加快置業決定，直接刺激細價樓的成交及睇樓量，尤其銀碼400萬元以下的放盤，成近期搵樓大熱。

新界西細價盤搜尋量高

陳永傑續稱，預算案後首個星期(2月26日至3月4日)，中原地產「網上搵樓」的叫價400萬以下二手放盤，錄得逾7.8萬次瀏覽量，與一周前6.4萬次瀏覽量比較，上升逾兩成。至於搜尋400萬元以下放盤的用戶中，超過六成涉及面積400方呎以下單位，而過去一星期瀏覽量最高的屋苑，主要集中在新界西區，當中第一位為元朗尚悅，錄2,020次瀏覽，其次是屯門NOVO LAND及屯門時代廣場，各錄1,768及1,458次瀏覽；第4及5位為屯門御半山及天水圍嘉湖山莊，錄1,179及1,071次瀏覽。至於第6至10位，包括日出康城(第1至10期)、屯門疊茵庭、荃灣中心、元朗蝶翠峰及屯門大興花園。

由於尚悅樓價相對區內其他大型屋苑低水，其放盤向來備受上車客追捧，加上受到100元印花稅刺激，問盤量隨即大增。預算案公布後，尚悅暫錄得約4宗成交，其中一宗低於400萬元，為10座高層D室，實用面積357方呎，屬一房半戶型，成交價376萬元，呎價10,532元。