100元印花稅｜沙田第一城再錄「3字頭」成交 兩房13年升值54%｜藍籌屋苑

政府相隔兩年再調整印花稅稅階，即日起將100元物業印花稅延伸至400萬元或以下物業買賣。調整前買400萬元物業須繳交6萬元印花稅，變相大減99%。新界指標屋苑之一沙田第一城於預算案後再錄成交，一個低層兩房單位以386萬元易手，買家即受惠新印花稅措施。

市場消息指，沙田第一城5期48座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔。去年12月放盤，叫價400萬元，因單位屬低層，故業主願意提供議價空間，最後減價14萬元或約3.5%，以386萬元沽出，呎價約12,697元。