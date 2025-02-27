100元印花稅｜沙田第一城再錄「3字頭」成交 兩房13年升值54%｜藍籌屋苑

政府相隔兩年再調整印花稅稅階，即日起將100元物業印花稅延伸至400萬元或以下物業買賣。調整前買400萬元物業須繳交6萬元印花稅，變相大減99%。新界指標屋苑之一沙田第一城於預算案後再錄成交，一個低層兩房單位以386萬元易手，買家即受惠新印花稅措施。
市場消息指，沙田第一城5期48座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔。去年12月放盤，叫價400萬元，因單位屬低層，故業主願意提供議價空間，最後減價14萬元或約3.5%，以386萬元沽出，呎價約12,697元。
據悉，原業主於2012年以251萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面獲利135萬元，單位期內升值約53.8%。
低層284呎兩房398萬沽出
沙田第一城於預算案後迅即錄得成交，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指，沙田第一城39座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，坐向西南，外望樓景，內櫳有靚裝修。原叫價約408萬元，議價後以398萬元易手，累減10萬元或約2.5%，呎價約14,014元。
據了解，新買家為上車客，見單位價錢低於400萬元，現只需付100元從價印花稅，即把握機會入市單位自住，而業主昨日(26日)亦特意回港簽約促成交易。原業主於2017年以445元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損47萬元，單位期內貶值約10.6%。