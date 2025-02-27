100元印花稅｜400萬以下放盤佔整體12% 元朗尚悅涉百個 嘉湖山莊亦受惠

財政司長陳茂波表示，住宅物業市場在去年首三季繼續調整，但在減息後回穩。全年交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%。他稱，為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約15%的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

新一份《財政預算案》亮點之一，是買400萬元以下住宅物業只須支付100元印花稅，買家可慳稅最多近6萬元，料吸引上車客轉租為買。中原地產資料顯示，現時400萬元以下二手放盤量佔整體約12%。

2023年2月公布的預算案，政府亦將300萬元或以下的住宅單位印花稅調低至100元，相隔3年後，「100蚊」印花稅適用物業範圍再提升至400萬元以下。

措施生效前，樓價400萬元單位的印花稅率為1.5%，涉及稅款6萬元，但在新安排下，現買家只須支付100元印花稅，慳稅5.99萬元或99.8%。